Salemi. Al via i lavori di trasformazione dell’Ufficio Postale di via Lo Presti

10/09/2025 07:47:00

Mentre per gli uffici della posta della via Rocche San Leonardo (zona Cappuccini), dopo la chiusura definita “temporanea” agli inizi del 2025, nulla piu’ si è saputo nonostante le rassicurazioni di una loro riapertura, a partire da ieri chiuderà l’ufficio postale di Salemi della via Antonino Lo Presti perché oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.





La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato in via Rocco Chinnici ( zona nuova) , e sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35.





Per la clientela dell’ufficio postale centrale di Salemi 1 è stata inoltre predisposta per tutta la durata dei lavori una postazione dedicata presso la sede di Ulmi, operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.





La sede di via Antonino Lo Presti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.





La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Salemi, viene precisato in un comunicato, avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda.





Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di via Lo Presti i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta ri-emissione di codice fiscale e molto altro.





Al termine dei lavori di adeguamento, l’ufficio postale di via lo Presti tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.





Franco Ciro Lo Re







