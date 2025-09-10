Scacchi: brillano i giovani della Lilybetana al Campionato Italiano a Squadre U18

Grande giornata di scacchi sabato scorso nel capoluogo siciliano, dove si è disputata la fase regionale del Campionato Italiano a Squadre Under 18. Un evento atteso che ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutta la Sicilia, impegnate in sei turni di gioco serrati e ricchi di emozioni. Tra i protagonisti, ancora una volta, la ASD Lilybetana Scacchi di Marsala, che ha partecipato con ben tre squadre nelle categorie U12, U16 e U18, ottenendo risultati di grande prestigio.
Le squadre Lilybetane in gara
Nella categoria Under 12, a rappresentare i colori lilybetani sono stati:
- Montalto Lorenzo (capitano, all’esordio in questo ruolo)
- Fontana Edoardo
- Sturiano Gioele
- Palermo Gabriele
- Fazio Samuele.
Una squadra giovane ma determinata, capace di mettere in campo talento e spirito di gruppo. Brillanti le prestazioni individuali, in particolare quelle di Montalto Lorenzo e Edoardo Fontana, che si sono distinti guadagnando rispettivamente il premio di prima e seconda migliore scacchiera del torneo U12: un riconoscimento importante che conferma la bontà del lavoro svolto dal vivaio lilybetano.
Nella categoria Under 16, il quartetto composto da:
- Titone Simone (capitano)
- Genovese Gabriel
- Montalto Alessio
- Lembo Francesco.
Ha dato prova di grande maturità scacchistica, conquistando uno splendido secondo posto finale, al termine di incontri combattuti e ben giocati.
Ottima anche la prestazione della formazione Under 18, guidata da:
- Montalto Davide (capitano)
- Licari Nicolò
- Casano Riccardo
- Mancuso Luigi.
In una categoria tecnicamente molto competitiva, i ragazzi marsalesi hanno lottato fino all’ultimo turno per il podio, riuscendo a strappare un prezioso terzo posto, frutto di impegno, concentrazione e gioco di squadra.
La Lilybetana anche protagonista della Coppa Sicilia
In contemporanea al CIS U18, si è svolta anche la Coppa Sicilia, altro importante appuntamento a squadre del panorama scacchistico regionale. Anche in questo torneo la Lilybetana si è presentata ai nastri di partenza con due formazioni.
La prima squadra, composta da:
- Pietro Savalla
- Meo Antonino
- Montalto Federica
- Campo Renato.
Ha disputato un torneo solido, riuscendo a mantenere una buona posizione a metà classifica. A penalizzarla solo l’ultimo turno, in cui una sconfitta contro la seconda classificata ha impedito un piazzamento ancora migliore.
La seconda squadra, con:
- Pellegrino Giuseppe
- Peralta Francesco
- Carlo Licari
- Cerami Giuseppe.
Ha affrontato un torneo complesso, ma ha comunque onorato ogni turno con grinta e determinazione.
Un bilancio più che positivo
Il bilancio della giornata è certamente positivo per la Lilybetana: due podi nelle categorie giovanili, riconoscimenti individuali, e la presenza costante ai vertici delle classifiche nei tornei regionali. Tutto ciò conferma il circolo marsalese come una delle realtà più solide e attive nel panorama scacchistico siciliano.
Con l’entusiasmo dei giovani talenti e il costante lavoro di istruttori e dirigenti, il futuro della Lilybetana sembra davvero promettente.