Scacchi: brillano i giovani della Lilybetana al Campionato Italiano a Squadre U18

10/09/2025 17:42:00

Grande giornata di scacchi sabato scorso nel capoluogo siciliano, dove si è disputata la fase regionale del Campionato Italiano a Squadre Under 18. Un evento atteso che ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutta la Sicilia, impegnate in sei turni di gioco serrati e ricchi di emozioni. Tra i protagonisti, ancora una volta, la ASD Lilybetana Scacchi di Marsala, che ha partecipato con ben tre squadre nelle categorie U12, U16 e U18, ottenendo risultati di grande prestigio.



Le squadre Lilybetane in gara

Nella categoria Under 12, a rappresentare i colori lilybetani sono stati:

- Montalto Lorenzo (capitano, all’esordio in questo ruolo)

- Fontana Edoardo

- Sturiano Gioele

- Palermo Gabriele

- Fazio Samuele.



Una squadra giovane ma determinata, capace di mettere in campo talento e spirito di gruppo. Brillanti le prestazioni individuali, in particolare quelle di Montalto Lorenzo e Edoardo Fontana, che si sono distinti guadagnando rispettivamente il premio di prima e seconda migliore scacchiera del torneo U12: un riconoscimento importante che conferma la bontà del lavoro svolto dal vivaio lilybetano.



Nella categoria Under 16, il quartetto composto da:

- Titone Simone (capitano)

- Genovese Gabriel

- Montalto Alessio

- Lembo Francesco.

Ha dato prova di grande maturità scacchistica, conquistando uno splendido secondo posto finale, al termine di incontri combattuti e ben giocati.

Ottima anche la prestazione della formazione Under 18, guidata da:

- Montalto Davide (capitano)

- Licari Nicolò

- Casano Riccardo

- Mancuso Luigi.



In una categoria tecnicamente molto competitiva, i ragazzi marsalesi hanno lottato fino all’ultimo turno per il podio, riuscendo a strappare un prezioso terzo posto, frutto di impegno, concentrazione e gioco di squadra.

La Lilybetana anche protagonista della Coppa Sicilia

In contemporanea al CIS U18, si è svolta anche la Coppa Sicilia, altro importante appuntamento a squadre del panorama scacchistico regionale. Anche in questo torneo la Lilybetana si è presentata ai nastri di partenza con due formazioni.

La prima squadra, composta da:

- Pietro Savalla

- Meo Antonino

- Montalto Federica

- Campo Renato.

Ha disputato un torneo solido, riuscendo a mantenere una buona posizione a metà classifica. A penalizzarla solo l’ultimo turno, in cui una sconfitta contro la seconda classificata ha impedito un piazzamento ancora migliore.

La seconda squadra, con:

- Pellegrino Giuseppe

- Peralta Francesco

- Carlo Licari

- Cerami Giuseppe.

Ha affrontato un torneo complesso, ma ha comunque onorato ogni turno con grinta e determinazione.



Un bilancio più che positivo

Il bilancio della giornata è certamente positivo per la Lilybetana: due podi nelle categorie giovanili, riconoscimenti individuali, e la presenza costante ai vertici delle classifiche nei tornei regionali. Tutto ciò conferma il circolo marsalese come una delle realtà più solide e attive nel panorama scacchistico siciliano.

Con l’entusiasmo dei giovani talenti e il costante lavoro di istruttori e dirigenti, il futuro della Lilybetana sembra davvero promettente.



