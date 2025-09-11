Marsala, foglio anonimo contro i parcheggiatori abusivi: “Chiedono anche 5 euro a turista”

Continuano le proteste a Marsala contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che operano nel centro storico. L’ultima denuncia è arrivata in modo singolare: un foglio A4 scritto a stampatello, in un italiano stentato, affisso sotto Palazzo VII Aprile, sede del Consiglio comunale.
Il testo, che sembra redatto da uno straniero, accusa due parcheggiatori tunisini attivi nella zona del “Salato”. Secondo l’anonimo, i due “fanno quello che vogliono” e arrivano a chiedere 4 o 5 euro ai turisti per un posteggio. L’avviso, rivolto direttamente al sindaco e alla giunta, chiede l’istituzione di un presidio di polizia fisso nell’area per porre fine al fenomeno.
Resta il mistero sull’autore della segnalazione: dall’italiano incerto, si potrebbe pensare a un cittadino straniero esasperato, magari lo stesso di origine tunisina stanco dei comportamenti dei suoi connazionali. Oppure un consigliere comunale ...
Ironia a parte, di certo, la comparsa del cartello conferma un malessere diffuso: i parcheggiatori abusivi continuano a essere un problema per residenti e turisti, con l’area del “Salato” indicata ancora una volta come uno dei punti più critici della città.