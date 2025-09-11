Sezioni
Cittadinanza
11/09/2025 19:41:00

Marsala, foglio anonimo contro i parcheggiatori abusivi: “Chiedono anche 5 euro a turista”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/marsala-foglio-anonimo-contro-i-parcheggiatori-abusivi-chiedono-anche-5-euro-a-turista-450.jpg

Continuano le proteste a Marsala contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che operano nel centro storico. L’ultima denuncia è arrivata in modo singolare: un foglio A4 scritto a stampatello, in un italiano stentato, affisso sotto Palazzo VII Aprile, sede del Consiglio comunale.

Il testo, che sembra redatto da uno straniero, accusa due parcheggiatori tunisini attivi nella zona del “Salato”. Secondo l’anonimo, i due “fanno quello che vogliono” e arrivano a chiedere 4 o 5 euro ai turisti per un posteggio. L’avviso, rivolto direttamente al sindaco e alla giunta, chiede l’istituzione di un presidio di polizia fisso nell’area per porre fine al fenomeno.

Resta il mistero sull’autore della segnalazione: dall’italiano incerto, si potrebbe pensare a un cittadino straniero esasperato, magari lo stesso di origine tunisina stanco dei comportamenti dei suoi connazionali. Oppure un consigliere comunale ...

 

Ironia a parte, di certo, la comparsa del cartello conferma un malessere diffuso: i parcheggiatori abusivi continuano a essere un problema per residenti e turisti, con l’area del “Salato” indicata ancora una volta come uno dei punti più critici della città.



Cittadinanza | 2025-09-10 11:02:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/marsala-il-degrado-di-via-honor-frost-250.jpg

Marsala, il degrado di via Honor Frost

Sporcizia, marciapiedi dissestati, alberi non potati e una catasta di rifiuti che sfiora i balconi. È questo lo scenario descritto da Giacomo Licari, cittadino marsalese, che ha segnalato lo stato di degrado  in cui versa via Honor...







