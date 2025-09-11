Trapani, al San Domenico inaugura “Rivolta Femminile” con tre performance

11/09/2025 16:16:00

Venerdì 12 settembre, alle 19.00, l’ex monastero di San Domenico a Trapani apre la seconda edizione di “Rivolta Femminile.

Soggettività femminile nell’arte siciliana contemporanea”, collettiva curata dalla critica d’arte Anda Klavina.

L’avvio sarà scandito da tre azioni dal vivo: Giovanna Scarcella (con Danilo Fodale) presenta Sottane, tratto da I monologhi della vagina; Anitra Berzina porta La vendetta è più dolce del sanguinaccio; Jaanika Peerna, artista estone di lungo corso tra New York e Lisbona, firma La mia calda offerta di freddo. La mostra riunisce venti artiste siciliane o legate all’isola e mette al centro il dissenso femminile, smascherando i legami patriarcali in continuità con le riflessioni di Carla Lonzi. In sala convivono pittura, scultura, installazione, fotografia digitale, danza contemporanea, poesia, teatro e performance.

Espongono Kristine Alksne, Anitra Berzina, Giulia Bonaldi, Jana Brike, Piera Campo, Mariele Chiara, Helena Grompone, Alessandra Lamia, Savior Lunastorta, Giovanna Miceli, Naomi Middelmann, Jaanika Peerna, Esra Sakir, Joetta Savona, Giovanna Scarcella, Silvia Scaringella, Malgosia Stepnik, Erin Calla Watson, Paula Zvane. Metà delle partecipanti proviene dalla Sicilia, l’altra metà da contesti italiani e internazionali che con la Sicilia hanno intrecciato un rapporto stabile. Nato a Trapani nel 2023, il progetto mette in risonanza un patrimonio femminile che va dal Tempio di Venere a Erice alla rilettura di Samuel Butler su Nausicaa come possibile autrice dell’Odissea, fino all’eredità femminista della trapanese Carla Accardi.

“È uno spazio protetto in cui, in solidarietà, si enfatizzano aspetti autentici dell’identità femminile non ancora assimilati”, sottolinea la curatrice. La performance di Scarcella, aggiunge, “traduce il destino delle donne siciliane e mette in risalto bellezza e forza della lingua e delle tradizioni isolane”. Orari e programma. “Rivolta Femminile” resta aperta dal 12 settembre al 31 ottobre 2025, tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 17 alle 21, con ingresso a donazione. Il 12 settembre alle 17 è prevista una visita guidata con artiste e curatrice; dalle 19 alle 22 l’inaugurazione con le tre performance.

Eventi correlati in città. In parallelo: Paula Zvane con Rivolta Femminile Artist-in-Residence New Work allo Studio Porta Ossuna (fino al 30 settembre); Paola Lo Scuito con Atelier Archivi di Atlante in via Palermo 110 (fino al 31 ottobre); Esra Sakir con Madre Terra al Museo A. Cordici di Erice (10 settembre–31 ottobre); Rita Ernst con Frammenti Siciliani al Museo San Rocco (fino al 31 ottobre).



