11/09/2025 10:15:00

A Castelvetrano torna l’acqua nella Fontana della Ninfa e viene ripristinata la necropoli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/a-castelvetrano-torna-l-acqua-nella-fontana-della-ninfa-e-viene-ripristinata-la-necropoli-450.jpg

 Torna a zampillare l’acqua della Fontana della Ninfa. E, nella stessa Piazza Umberto I, è stata anche ripristinata l’antica necropoli normanno-sveva, che versava da tempo in condizioni di degrado.

 

Per il primo risultato, i ringraziamenti del sindaco Lentini vanno alla ditta Catania Solution Impianti. L’antica necropoli ha invece visto l’impegno del NOE, della Pro Loco Selinunte, della ditta Brico di Bianco & Lanza con la disponibilità del suo promoter commerciale Salvatore Leone, e della ditta LM PLEX Lanzoni e Mandina di Castelvetrano.

 

L’area archeologica è stata inoltre messa in sicurezza con il ripristino della ringhiera, rendendo più agevole la manutenzione e permettendo le visite.

Nei prossimi giorni l’Amministrazione comunale di Castelvetrano – si legge in una nota del sindaco - si ritroverà in Piazza Umberto I per consegnare un attestato di riconoscenza ai concittadini e alle ditte che, con generosità e spirito civico, hanno reso possibile il recupero della Fontana della Ninfa e delle antiche tombe normanno-sveve, restituendo alla comunità e ai visitatori un patrimonio storico di inestimabile valore”.



