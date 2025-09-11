Anche a Marsala ad ottobre parte il censimento della popolazione e delle abitazioni

11/09/2025 17:03:00

Dal prossimo 6 ottobre, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) avvierà il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni che coinvolgerà Comuni e Famiglie.

L'Amministrazione comunale di Marsala richiama l'attenzione della cittadinanza sull'importanza del Censimento, tenuto conto che consente di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione italiana, al fine di confrontarle con le rilevazioni precedenti e degli altri Paesi. È del Servizio Demografico comunale la competenza alla raccolta dei dati tramite i rilevatori che visiteranno le famiglie residenti, quelle selezionate direttamente dall'ISTAT e che hanno già ricevuto le necessarie istruzioni. L'Ufficio Censimento di Marsala informa che gli incaricati del Comune sono riconoscibili dall'apposito tesserino identificativo. Ove ci fossero delle difficoltà, gli stessi rilevatori potranno invitare le famiglie a presentarsi al Centro Comunale di Rilevazione di via Garibaldi, per l'assistenza gratuita alla compilazione del questionario ISTAT.



