Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Mare e pesca
11/09/2025 11:07:00

Si è insediato il nuovo Comandante della Capitaneria di porto di Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/si-e-insediato-il-nuovo-comandante-della-capitaneria-di-porto-di-mazara-450.jpg

Si è insediato venerdì 5 settembre il nuovo Comandante della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, il Capitano di Fregata Stefano Luciani, durante la tradizionale cerimonia di avvicendamento, presieduta dal Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, Capitano di Vascello Michele Maltese, e svolta alla presenza delle autorità civili e militari del territorio.

La cerimonia è stata anche l’occasione per salutare, e ringraziare del lavoro svolto, il Comandante Giardina, per ben due anni al timone della Capitaneria di porto, ed ora destinato ad altro prestigioso incarico presso la Capitaneria di Porto di Siracusa.

Luciani, abruzzese di origini, con esperienza in diversi uffici marittimi, fra i quali la Direzione marittima di Pescara, la Capitaneria di porto di Ortona e l’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, si è detto emozionato ed entusiasta per questa nuova avventura, consapevole dell’importanza che una realtà di antiche tradizioni marinare come Mazara del Vallo riveste nello scenario del comparto marittimo/portuale siciliano. Lo stesso ha espresso parole di apprezzamento verso il personale tutto della Capitaneria di porto, professionisti quotidianamente impegnati per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio ed in mare. 

Durante il suo intervento il Direttore marittimo, Comandante Maltese, nel ripercorrere alcuni passaggi della propria carriera, che lo ha visto, dal 2010 al 2012, al comando proprio della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, ha richiamato alcuni importanti risultati conseguiti dal Comandante Giardina durante il suo periodo, ed ha rivolto un augurio di buon lavoro al nuovo Comandante.









Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...

Native | 04/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756970524-0-m42-lancia-il-nuovo-sito-per-le-pmi-consulenza-hr-strategica-e-soluzioni-concrete.png

M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni...