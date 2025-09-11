Sezioni
Politica

Vivavoce
11/09/2025 20:11:00

Mazara, approvato ordine del giorno pro-Palestina. Soddisfatti i Democratici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/mazara-approvato-ordine-del-giorno-pro-palestina-soddisfatti-i-democratici-450.jpg

Il Circolo del Partito Democratico “Calcedonio Iemmola”, i Giovani Democratici e Voci Democratiche esprimono soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale di Mazara, dell’ordine del giorno relativo al riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell’Italia e dell’Europa e alla cessazione immediata del conflitto a Gaza.

 

"Rivolgiamo un sincero ringraziamento ai gruppi consiliari, “Partecipazione Politica” e “Salvatore Quinci Sindaco” che hanno ritenuto doveroso portare in aula un tema di così rilevante significato umano e politico, contribuendo a dare voce anche nella nostra città a un appello di pace e giustizia. Un particolare apprezzamento va alla consigliera D’Alfio per l’impegno e la chiarezza con cui ha illustrato il documento, consentendo che Mazara manifestasse ufficialmente la propria sensibilità su una questione di carattere universale. Siamo convinti che il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese rappresenti una causa universale, che riguarda la dignità di ogni essere umano, la tutela della vita e la possibilità di una convivenza fondata sulla pace, nella ferma condanna di ogni forma di violenza e sopraffazione. Mazara del Vallo, città storicamente aperta all’incontro tra popoli e culture, è naturalmente chiamata a sostenere questo impegno, affinché il Mediterraneo continui ad essere luogo di dialogo e cooperazione" si legge nella nota stampa. 









