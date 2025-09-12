L'orologio che segna sempre la stessa ora. "Ambiguo, come la politica marsalese"

Calatafimi, i cittadini: "Acqua sprecata e bollette anomale, ma il Comune non risponde"

"A Calatafimi Segesta l’acqua si spreca e le bollette lievitano, ma il Comune non risponde". È la denuncia del comitato “Cittadini per un’acqua giusta e bollette eque”, che torna a farsi sentire - rispondendo...