Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
12/09/2025 20:27:00

L'orologio che segna sempre la stessa ora. "Ambiguo, come la politica marsalese"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/l-orologio-che-segna-sempre-la-stessa-ora-ambiguo-come-la-politica-marsalese-450.jpg

 Da settimane, l’orologio storico del Palazzo VII Aprile in Piazza della Repubblica a Marsala segna sempre la stessa ora: le 8:15. Lo segnala con ironia un cittadino, Giacomo Licari, che scrive alla redazione definendolo “un orario ambiguo, difficile da decifrare, come la politica in generale e soprattutto quella casereccia”.

Licari osserva che, vista la posizione dell’orologio, l’ora può adattarsi a tutto: al mattino è tempo di colazione, alla sera può sembrare l’ora di cena. Ma il senso più profondo, suggerisce, è simbolico: “Un orologio per tutte le stagioni, proprio come certa politica locale”.









Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...