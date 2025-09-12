L'orologio che segna sempre la stessa ora. "Ambiguo, come la politica marsalese"

Da settimane, l’orologio storico del Palazzo VII Aprile in Piazza della Repubblica a Marsala segna sempre la stessa ora: le 8:15. Lo segnala con ironia un cittadino, Giacomo Licari, che scrive alla redazione definendolo “un orario ambiguo, difficile da decifrare, come la politica in generale e soprattutto quella casereccia”.
Licari osserva che, vista la posizione dell’orologio, l’ora può adattarsi a tutto: al mattino è tempo di colazione, alla sera può sembrare l’ora di cena. Ma il senso più profondo, suggerisce, è simbolico: “Un orologio per tutte le stagioni, proprio come certa politica locale”.