Cronaca
12/09/2025 07:11:00

12 Settembre: omicidio Kirk, allarme in Polonia, Parlamento Europeo condanna Israele

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/12-settembre-omicidio-kirk-allarme-in-polonia-parlamento-europeo-condanna-israele-450.png

E' il 12 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Il cecchino che mercoledì ha sparato all’attivista di destra Charlie Kirk è ancora latitante. L’Fbi ha trovato un fucile, sui bossoli c’erano scritti slogan pro-trans e anti-fascisti. Gli investigatori hanno promesso 100 mila dollari di ricompensa a chiunque fornisca informazioni utili ad arrestarlo
• Trump ha definito Charlie Kirk «un gigante» e «un campione di libertà», ha detto che gli conferirà la medaglia presidenziale. Ha puntato il dito contro «la sinistra radicale» che «demonizza l’avversario»
• J. D. Vance, con la moglie, ha visitato la famiglia di Kirk nello Utah e ne ha riportato le spoglie a Phoenix, in Arizona, dove abitava l’influencer, a bordo dell’Air Force Two
• Dopo lo sconfinamento dei droni russi, la Polonia è in stato di allarme: Varsavia ha schierato 40 mila uomini sul confine orientale, ha limitato il traffico areo e chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu
• Trump pensa che lo sconfinamento russo potrebbe essere avvenuto per sbaglio. Il segretario di Stato vaticano cardinale Pietro Parolin ha detto: «L’escalation fa paura. Siamo sull’orlo del baratro»


• Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione, priva di effetti concreti, ma di elevato valore politico, in cui condanna l’azione di Israele a Gaza. I partiti italiani si sono spaccati
• Martedì sera a Venezia dieci magrebini hanno aggredito una coppia di turisti, americano lui, israeliana lei. In tutta Italia si moltiplicano i presidi pro-Pal
• Jair Bolsonaro è stato condannato per tentato colpo di Stato dalla Corte Suprema brasiliana. Rischia fino a 43 anni di galera
• Ci sarebbero cinque fascicoli di indagine aperti dalla procura di Roma sul presunto utilizzo fraudolento del tax credit, lo sconto fiscale per produrre film
• Con oggi sono 300 giorni che Alberto Trentini è in carcere in Venezuela
• Giorgio Armani ha lasciato due testamenti in forma segreta, scritti di suo pugno e chiusi in busta sigillata
• Katia Ricciarelli ha avuto da ridire sul testamento del suo ex marito Pippo Baudo: «Non ritengo giusto che la segretaria abbia accesso alla stessa frazione di eredità dei figli Tiziana e Alessandro»
• La Bce ha mantenuto i tassi di interesse invariati per la seconda volta consecutiva, anche per via dei dazi
• Il quarto governo albanese di Edi Rama ha un ministro creato con l’intelligenza artificiale
• La maggioranza vieta il ricorso alla sanità pubblica sul fine vita
• Meloni è molto infastidita da Vannacci, e sta dicendo a ministri e governatori della Lega che «Vannacci ci farà perdere le elezioni»
• Tra il 1° e il 3 di ottobre Jeff Bezos sarà ospite d’onore dell’Italian Tech Week di Torino, e dialogherà sul palco con John Elkann
• Il trapper Baby Gang è stato arrestato in flagranza all’alba di ieri con le accuse di detenzione di arma clandestina e ricettazione
• La Polizia postale ha sequestrato il sito phica.eu
• Su change.org è partita una petizione per chiedere le dimissioni del vescovo di Bolzano, accusato di aver voluto mantenere in servizio un prete responsabile di abusi
• Una donna austriaca, sui 60 anni, senza fissa dimora, è entrata nella basilica di Santa Maria degli Angeli e di Martiri in piazza Esedra a Roma e ha lanciato degli escrementi sui quadri
• Dopo otto anni Dan Brown è uscito con un nuovo libro. S’intitola L’ultimo segreto
• Il 102esimo Arena di Verona Opera Festival chiude, dopo tre mesi e 52 serate di spettacolo dal vivo, registrando il miglior incasso della storia areniana per un totale di 35 milioni e 619 mila euro. Sono arrivati spettatori anche da Ghana e Zimbabwe
• Sono morti l’attrice americana Polly D. Holliday (88 anni), il capo mafia catanese Giuseppe Salvo (76), l’imprenditore Francesco Trapani (68)

Titoli
Corriere della Sera: Kirk ucciso, la furia di Trump
la Repubblica: La Polonia / schiera / i soldati
La Stampa: La Polonia in trincea / 40 mila soldati ai confini
Il Sole 24 Ore: Inflazione Usa al top nell’era Trump / Ma i mercati credono al taglio dei tassi
Avvenire: Un mezzo segnale
Il Messaggero: Export, il Lazio traina l’Italia
Il Giornale: Uccisa la libertà di parola
Qn: La Polonia si blinda a Est / Schierati 40mila soldati
Il Fatto: L’Ue in assetto di guerra / senza la verità sui droni
Leggo: «Gli Stati Ue riconoscano la Palestina»
Libero: Morto a destra, festa a sinistra
La Verità: Torna l’omicidio politico / A sinistra c’è chi gongola
Il Mattino: La Polonia blinda i confini
il Quotidiano del Sud: L’Italia si spacca su Gaza
il manifesto: Morte bianca
Domani: Droni russi, l’Europa si mobilita / La Polonia schiera 40 mila soldati



Cronaca | 2025-09-12 07:05:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/global-sumud-flotilla-la-partenza-dalla-sicilia-250.jpg

Global Sumud Flotilla, la partenza dalla Sicilia

«Chiediamo al Governo italiano di tutelare dei cittadini italiani qualora dovessero essere prelevati, sequestrati o incarcerati dagli israeliani. Non vogliamo le scorte, ma una interlocuzione diplomatica con Israele. Il ministro degli esteri...







