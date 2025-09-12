Come riconoscere un caffè scadente al bar: il decalogo

12/09/2025 19:54:00

L’espresso al bar è un rito quotidiano per milioni di italiani. Anche se ormai costa parecchio. Eppure, troppo spesso, quello che dovrebbe essere un’eccellenza nazionale si trasforma in una delusione: macchine sporche, macinature vecchie, acqua stagnante, chicchi conservati male.

Per questo il Codacons ha deciso di lanciare il “Decalogo del buon espresso”, una guida pratica pensata per i consumatori – che devono imparare a riconoscere un caffè fatto male – e per i baristi, chiamati a rispettare regole di qualità e igiene.

Il decalogo del buon espresso

Macinatura al momento – Il caffè va macinato poco alla volta: la polvere lasciata ore nel macinino perde aroma e intensità.

Macchina pulita – Portafiltri e beccucci sporchi rilasciano residui che alterano gusto e igiene.

Flush prima di ogni caffè – Un getto d’acqua elimina i residui e l’acqua stagnante della macchina.

Tazzina calda, non bollente – La temperatura deve mantenere l’equilibrio dell’espresso, senza scottare.

Crema uniforme – Deve essere color nocciola, senza bolle grosse né macchie scure.

Flusso regolare – L’espresso deve scendere “a coda di topo”, fluido e costante.

Gusto equilibrato – Intenso ma non bruciato, persistente ma non amarissimo.

Campana del macinino curata – Chicchi conservati in modo corretto, senza residui né grassi rancidi.

Chicchi sani e tostatura equilibrata – Evitare quelli troppo scuri e oleosi che coprono le note aromatiche.

Competenza e attenzione – Dietro una tazzina c’è tecnica, formazione e rispetto per il cliente.

La responsabilità di baristi e consumatori

La qualità del caffè è una cartina di tornasole del rispetto verso il consumatore. Un espresso fatto bene non è solo questione di gusto, ma di professionalità e cultura. E per il cliente, conoscere queste regole è il modo migliore per non accontentarsi di un caffè mediocre.



