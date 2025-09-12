Sezioni
Cronaca

12/09/2025 10:27:00

 Grano, Cinque Palme, I mori: raid di furti con scasso al lungomare di Marsala

Situazione preoccupante al lungomare di Marsala, dove, in queste notti, si è registrata un'escalation di furti con scasso che hanno colpito ripetutamente i principali locali della zona, creando parecchi danni e miseri bottini.

 

Due notti consecutive di tentativi di furto hanno preso di mira la pizzeria Grano, sul lungomare di Marsala. Nelle notti del 10 e dell’11 settembre, un ladro ha atteso la chiusura del locale – intorno all’una – per tentare il colpo. In entrambe le occasioni, però, l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha mandato a vuoto l’azione. Sono in corso le indagini per risalire all’autore.

Non si tratta di episodi isolati. Negli stessi giorni altri locali del lungomare sono stati visitati dai ladri: Le Cinque Palme e I Mori. Nel primo caso l’effrazione ha provocato danni ingenti, mentre il bottino, come negli altri episodi, è stato minimo.

Una dinamica che si ripete con modalità simili per più notti di seguito, lasciando dietro di sé soprattutto spese per riparazioni e molta preoccupazione tra i gestori delle attività.



