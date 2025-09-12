Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
12/09/2025 08:05:00

Ospedale di Castelvetrano. Il Sindaco di Poggioreale, “La Regione intervenga sugli sprechi, non sull’assistenza”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/ospedale-di-castelvetrano-il-sindaco-di-poggioreale-la-regione-intervenga-sugli-sprechi-non-sull-assistenza-450.png

 “Le esigenze di contenimento della spesa pubblica vanno contrastate con la lotta agli sprechi. Come quelli, per esempio, che le recenti inchieste hanno fatto affiorare e riguardanti le forniture, non certo con la riduzione dei livelli di assistenza sanitaria”.

 

Lo afferma Carlo Palermo,  sindaco del Comune di Poggioreale, chiedendo che la giunta del Governo regionale modifichi la bozza di riorganizzazione della rete ospedaliera proposta dall’assessorato alla Salute, che comporterebbe ulteriori tagli ai livelli di assistenza sanitaria dell’ospedale di Castelvetrano.

 

Il Presidente della Regione Schifani – ricorda il sindaco di Poggioreale - ha chiesto il voto ai siciliani garantendo che la sanità territoriale sarebbe stata potenziata, a partire dalla riduzione delle liste di attesa. Non posso pensare che il Presidente, e con lui la deputazione di maggioranza eletta in provincia, possano consentire un ulteriore ridimensionamento dell’ospedale di Castelvetrano che costituisce un fondamentale presidio sanitario per tutti i cittadini dei comuni del Belice, altrimenti costretti a lunghe trasferte con tutti i rischi che ciò comporta per le emergenze.

 

Sono per questo fiducioso – conclude Palermo - sulle decisioni definitive che assumerà il Presidente insieme alla giunta di Governo”.









Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...

Native | 04/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756970524-0-m42-lancia-il-nuovo-sito-per-le-pmi-consulenza-hr-strategica-e-soluzioni-concrete.png

M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni...