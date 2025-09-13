Trapani, dal 16 al 27 settembre la nona edizione del Festival Scontrino

13/09/2025 12:58:00

Dal 16 al 27 settembre torna il Festival Scontrino, giunto alla nona edizione, promosso dal Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani.

La manifestazione, in co-produzione con il Luglio Musicale Trapanese, propone un vero e proprio laboratorio diffuso con diciannove concerti, cinque seminari e una masterclass internazionale, coinvolgendo, oltre al capoluogo, i comuni di Alcamo, Paceco, Petrosino, Poggioreale e Valderice.

La direzione artistica è affidata alla direttrice del Conservatorio, Elisa Cordova, con il coordinamento del vicedirettore Paolo Morana. Il cartellone attraversa generi e linguaggi diversi: musica da camera e sinfonica, lirica, jazz, pop-rock e sperimentazione contemporanea. Il concerto inaugurale si terrà lunedì 16 settembre alle 21 nel Chiostro di San Domenico a Trapani, con l’Orchestra di Fiati del Conservatorio diretta da Morana. A seguire, tra gli appuntamenti più attesi: il duo Visconti-Masi (17 settembre), l’Ensemble Scontrino Wind (18 settembre), il recital pianistico di Giulia Riggi (23 settembre), l’Orchestra Pop-Rock (24 settembre), il Quartetto jazz Valenti–Giugno–Romej–Balistreri (25 settembre), e la chiusura del 27 settembre con il duo arpa e flauto Coimbra-Lo Giudice.

Accanto ai concerti, il festival propone una sezione formativa e scientifica con seminari e incontri, tra cui l’omaggio a Danilo Dolci (19 settembre), una riflessione sul pensiero musicale di Saverio Mattei (22 settembre) e una lettura critica dell’opera mozartiana con Rossella Pizzatti (26 settembre). Spazio anche alla didattica inclusiva con due seminari dedicati agli studenti con DSA, ADHD e BES, e alla masterclass di canto lirico della docente spagnola María José Zamora. Il Festival Scontrino celebra così la musica come strumento di crescita e coesione culturale, riaffermando il ruolo del Conservatorio nel territorio e oltre. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti.



