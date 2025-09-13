Mazara del Vallo, il 15 settembre l’Assemblea provinciale della Democrazia Cristiana

La Democrazia Cristiana si prepara a riunirsi a Mazara del Vallo per la sua Assemblea provinciale, in programma lunedì 15 settembre alle ore 18 presso il Mahara Hotel (Lungomare San Vito 3).
Il tema scelto per questa edizione è: “Il territorio governato, strumento di sviluppo”, a sottolineare l’idea di una politica radicata nelle comunità locali e orientata alla crescita del territorio.
Gli ospiti dell’incontro
Alla giornata interverranno alcuni dei principali rappresentanti del partito a livello regionale e nazionale:
- Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC
- Laura Abbadessa, presidente regionale DC Sicilia
- Giacomo Scala, segretario provinciale DC Trapani
- Vito Gancitano, presidente provinciale DC Trapani
- Vita Ippolito, responsabile nazionale del Dipartimento Giustizia DC
- On. Carmelo Pace, deputato regionale DC all’Ars
- Rosalia Ventimiglia, componente della Direzione nazionale DC
Saranno inoltre presenti i componenti del Direttivo e i dirigenti della Democrazia Cristiana a livello provinciale e regionale.
L’assemblea si preannuncia come un momento di confronto politico e programmatico, nel solco del percorso di radicamento territoriale che la DC sta portando avanti in Sicilia, con particolare attenzione al futuro della provincia di Trapani.