Mazara del Vallo, il 15 settembre l’Assemblea provinciale della Democrazia Cristiana

13/09/2025 20:23:00

La Democrazia Cristiana si prepara a riunirsi a Mazara del Vallo per la sua Assemblea provinciale, in programma lunedì 15 settembre alle ore 18 presso il Mahara Hotel (Lungomare San Vito 3).

Il tema scelto per questa edizione è: “Il territorio governato, strumento di sviluppo”, a sottolineare l’idea di una politica radicata nelle comunità locali e orientata alla crescita del territorio.

Gli ospiti dell’incontro

Alla giornata interverranno alcuni dei principali rappresentanti del partito a livello regionale e nazionale:

Totò Cuffaro , segretario nazionale della DC

, segretario nazionale della DC Laura Abbadessa , presidente regionale DC Sicilia

, presidente regionale DC Sicilia Giacomo Scala , segretario provinciale DC Trapani

, segretario provinciale DC Trapani Vito Gancitano , presidente provinciale DC Trapani

, presidente provinciale DC Trapani Vita Ippolito , responsabile nazionale del Dipartimento Giustizia DC

, responsabile nazionale del Dipartimento Giustizia DC On. Carmelo Pace , deputato regionale DC all’Ars

, deputato regionale DC all’Ars Rosalia Ventimiglia, componente della Direzione nazionale DC

Saranno inoltre presenti i componenti del Direttivo e i dirigenti della Democrazia Cristiana a livello provinciale e regionale.

L’assemblea si preannuncia come un momento di confronto politico e programmatico, nel solco del percorso di radicamento territoriale che la DC sta portando avanti in Sicilia, con particolare attenzione al futuro della provincia di Trapani.



