Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
13/09/2025 10:00:00

Mazara, Dc e FdI chiedono interventi nei quartieri e parcheggi rosa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2025/mazara-dc-e-fdi-chiedono-interventi-nei-quartieri-e-parcheggi-rosa-450.jpg

Due proposte distinte ma accomunate dall’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini arrivano dal panorama politico mazarese. Da una parte, la Democrazia Cristiana 1943 chiede maggiore attenzione per le periferie, in particolare Mazara Due e Borgata Costiera. Dall’altra, Fratelli d’Italia propone l’istituzione dei “parcheggi rosa”, a sostegno di maternità e genitorialità.

 

Le richieste per Mazara Due e Borgata Costiera

Il segretario provinciale della Democrazia Cristiana 1943, Gabriele Filippo, ha scritto al sindaco Salvatore Quinci sollecitando interventi mirati per garantire servizi essenziali nei quartieri più periferici della città. Tra le proposte principali:

  • trasporto pubblico regolare per collegare le aree con il centro città;
  • ambulatori e presidi sanitari di base;
  • servizi sociali e iniziative di aggregazione;
  • illuminazione pubblica adeguata e aree verdi sicure.

Il segretario propone anche una sanatoria amministrativa per consentire a chi vive stabilmente a Mazara Due di ottenere la residenza, anche in assenza di regolari titoli pregressi. Una proposta che punta a riconoscere diritti fondamentali a chi abita in quelle zone da anni, ma è rimasto escluso dai servizi e dalla cittadinanza amministrativa.

 

Parcheggi rosa: mozione approvata dal Consiglio

Intanto, dai banchi del Consiglio comunale, Fratelli d’Italia ha annunciato l’approvazione della mozione per l’istituzione dei cosiddetti “parcheggi rosa”: stalli riservati a donne in gravidanza e genitori con figli fino a due anni, da posizionare in prossimità di uffici, scuole, farmacie e ambulatori.

«Un gesto concreto – spiegano i consiglieri – per sostenere maternità e famiglie, rendendo più semplice la mobilità quotidiana per chi si trova in una fase delicata della vita». La mozione prevede anche la stesura di un regolamento comunale, sanzioni per gli usi impropri e campagne informative.

A illustrare la proposta è Graziella Calamusa, portavoce del gruppo consiliare, che evidenzia come «anche un intervento semplice possa avere un impatto positivo reale nella vita delle persone».

Ora spetta al Sindaco e alla Giunta valutare le due iniziative,









Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...