Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
14/09/2025 22:01:00

Non ci sono i raccoglitori, a rischio il cappero Igp di Pantelleria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-09-2025/non-ci-sono-i-raccoglitori-a-rischio-il-cappero-igp-di-pantelleria-450.jpg

La produzione dei capperi a Pantelleria, prodotto tipico con certificazione Igp, è a rischio: manca la manodopera per la raccolta dei boccioli.  Anche quest'anno c'è stato l'allarme per trovare raccoglitori tra giugno e agosto.

 

Il lavoro è faticoso, non attrae i giovani e le aziende dedicate alla coltivazione rischiano di lasciare il prodotto appeso alla pianta: quest' anno per un kg di capperi i raccoglitori venivano pagati 13,50 euro.

A esprimere preoccupazione è la presidente della cooperativa capperi di Pantelleria, Emanuela Bonomo: "Nei prossimi anni - dice - la produzione del prodotto simbolo dell'isola potrebbe scomparire perché mancano i raccoglitori".

 
Ad allarmare Bonomo sono i numeri della raccolta registrati in cooperativa, che dal 2022 (61,73 tonnellate di prodotto Igp) sono diminuiti vertiginosamente nel 2023 (40,812 tonnellate) per poi rialzarsi, seppur di poco, lo scorso anno (47,550 tonnellate). "Abbiamo assistito a una drastica riduzione dei capperi conferiti alla nostra cooperativa - spiega Bonomo - e andando avanti così rischiamo di far scomparire una tradizione secolare per la nostra isola".

Agli inizi degli anni '90 a salvare la raccolta è stata la presenza sull'isola di operai romeni che, dopo aver imparato l'arte della costruzione dei muretti a secco, hanno fatto da manovalanza per la raccolta dei capperi. 









Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...