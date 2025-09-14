Oggi “Bruno Barbieri 4 Hotel” fa tappa a Trapani e Marsala. Ci sono Villa Favorita e ...
Questa sera, domenica 14 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, andrà in onda la puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel girata tra Trapani e Marsala.
Il celebre chef e volto tv ha portato le telecamere nella parte più occidentale della Sicilia per una nuova sfida tra albergatori. Un viaggio tra sale e tramonti, tradizioni e vino, tonnare e storia.
Come sempre, il format prevede che gli albergatori si ospitino a vicenda per una notte e poi si giudichino su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi e prezzo. Alla fine sarà lo stesso Barbieri, con il suo immancabile aplomb, ad assegnare il titolo di miglior hotel di puntata. Quest’anno c’è anche una novità: il “Barbieri Plus”, un bonus di 5 punti da destinare a chi riuscirà a sorprendere lo chef con un dettaglio speciale o un gesto di ospitalità indimenticabile.
I protagonisti trapanesi della sfida
Gli hotel scelti per la puntata sono quattro strutture simbolo dell’accoglienza locale:
Villa Favorita (Marsala), diretta da Luigi, un baglio ottocentesco trasformato da 50 anni in struttura ricettiva, con 3.000 mq tra resort e villa storica, caratterizzata da pavimenti in legno ricavati da botti dell’Ottocento.
Palazzo Gatto Art Hotel (Trapani), di proprietà di Salvatore, nato dal recupero di un palazzo del ’700 nel cuore del centro storico: 19 camere, spa fucsia, cantina nell’ipogeo e rooftop panoramico.
Hotel San Michele (Trapani), guidato da Giuliana, giovane manager rientrata dall’estero per continuare la tradizione familiare: 21 stanze, maioliche antiche e design moderno che si intrecciano in un’atmosfera accogliente.
Venere di Erice Resort (Valderice), gestito da Chiara e suo marito, con 62 camere, piscina, spa e uno “sky lounge bar” che domina il golfo di Bonagia.
Ospitalità, tradizione e competizione
Durante la puntata, i telespettatori potranno scoprire il meglio dell’offerta ricettiva trapanese e marsalese, tra tradizione, innovazione e paesaggi mozzafiato.
Barbieri, da sempre attento al tema della sostenibilità, ha sottolineato l’importanza di piccoli gesti di rispetto per il territorio e l’ambiente, elementi che peseranno nelle sue valutazioni: «Oggi l’accoglienza non è solo un bel letto e una buona colazione – ha ricordato – ma anche attenzione all’impatto che un hotel ha sul luogo in cui si trova».
Questa sera i riflettori sono tutti puntati su Trapani e Marsala. E, chissà, magari la puntata sarà anche un’occasione per raccontare al grande pubblico un’altra immagine della nostra terra: non solo emergenze e problemi, ma anche la capacità di accogliere, sorprendere e affascinare.
