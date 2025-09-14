Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
14/09/2025 10:05:00

Oggi “Bruno Barbieri 4 Hotel” fa tappa a Trapani e Marsala. Ci sono Villa Favorita e ... 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-09-2025/1757837358-0-oggi-bruno-barbieri-4-hotel-fa-tappa-a-trapani-e-marsala-ci-sono-villa-favorita-e.jpg

Questa sera, domenica 14 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, andrà in onda la puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel girata tra Trapani e Marsala.

Il celebre chef e volto tv ha portato le telecamere nella parte più occidentale della Sicilia per una nuova sfida tra albergatori. Un viaggio tra sale e tramonti, tradizioni e vino, tonnare e  storia.

Come sempre, il format prevede che gli albergatori si ospitino a vicenda per una notte e poi si giudichino su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi e prezzo. Alla fine sarà lo stesso Barbieri, con il suo immancabile aplomb, ad assegnare il titolo di miglior hotel di puntata. Quest’anno c’è anche una novità: il “Barbieri Plus”, un bonus di 5 punti da destinare a chi riuscirà a sorprendere lo chef con un dettaglio speciale o un gesto di ospitalità indimenticabile.

I protagonisti trapanesi della sfida

Gli hotel scelti per la puntata sono quattro strutture simbolo dell’accoglienza locale:

  • Villa Favorita (Marsala), diretta da Luigi, un baglio ottocentesco trasformato da 50 anni in struttura ricettiva, con 3.000 mq tra resort e villa storica, caratterizzata da pavimenti in legno ricavati da botti dell’Ottocento.
  • Palazzo Gatto Art Hotel (Trapani), di proprietà di Salvatore, nato dal recupero di un palazzo del ’700 nel cuore del centro storico: 19 camere, spa fucsia, cantina nell’ipogeo e rooftop panoramico.
  • Hotel San Michele (Trapani), guidato da Giuliana, giovane manager rientrata dall’estero per continuare la tradizione familiare: 21 stanze, maioliche antiche e design moderno che si intrecciano in un’atmosfera accogliente.
  • Venere di Erice Resort (Valderice), gestito da Chiara e suo marito, con 62 camere, piscina, spa e uno “sky lounge bar” che domina il golfo di Bonagia.
  •  

Ospitalità, tradizione e competizione

Durante la puntata, i telespettatori potranno scoprire il meglio dell’offerta ricettiva trapanese e marsalese, tra tradizione, innovazione e paesaggi mozzafiato.

Barbieri, da sempre attento al tema della sostenibilità, ha sottolineato l’importanza di piccoli gesti di rispetto per il territorio e l’ambiente, elementi che peseranno nelle sue valutazioni: «Oggi l’accoglienza non è solo un bel letto e una buona colazione – ha ricordato – ma anche attenzione all’impatto che un hotel ha sul luogo in cui si trova».

 

Questa sera i riflettori sono tutti puntati su Trapani e Marsala. E, chissà, magari la puntata sarà anche un’occasione per raccontare al grande pubblico un’altra immagine della nostra terra: non solo emergenze e problemi, ma anche la capacità di accogliere, sorprendere e affascinare.

 









Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...