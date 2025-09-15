Sezioni
15/09/2025 10:03:00

Alcamo, dal 20 settembre al 5 ottobre tornano Le Vie dei Tesori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2025/1757923497-0-alcamo-dal-20-settembre-al-5-ottobre-tornano-le-vie-dei-tesori.jpg

Alcamo, dal 20 settembre al 5 ottobre tornano Le Vie dei Tesori

Ad Alcamo per la quarta volta consecutiva tornano "Le Vie dei Tesori", il festival culturale e turistico che da quasi vent’anni racconta la Sicilia attraverso le sue città, i suoi monumenti e le sue storie. Dopo il successo della scorsa edizione – oltre 250 mila presenze complessive in tutta la Regione e un indotto di circa 8 milioni di euro – il progetto torna ad Alcamo con tre weekend densi di appuntamenti, dal 20 settembre al 5 ottobre.

 

“Anche quest’anno la nostra città partecipa con entusiasmo a questo circuito che unisce pubblico e privato – ha dichiarato il sindaco Domenico Surdi –. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti: Alcamo, con il suo patrimonio culturale e paesaggistico, ha dimostrato di saper accogliere turisti e cittadini curiosi di riscoprire la bellezza del territorio”.

Il programma è ricco e variegato: visite guidate, trekking, percorsi in e-bike, esperienze immersive e aperture speciali. Dalla Cupola della Chiesa Madre, con la sua vista mozzafiato, alle chiese storiche legate agli ordini monastici, passando per il Castello dei Conti di Modica e i musei cittadini – tra cui quello degli Strumenti e quello dell’Arma dei Carabinieri – fino ai suggestivi canti gregoriani che chiuderanno le giornate di visite.

 

Non mancheranno itinerari tra natura e storia: dall’escursione notturna sul Monte Bonifato in e-bike alle passeggiate tra i vigneti, dalla scoperta del castello di Calatubo fino alla romantica Cuba delle Rose. Un viaggio tra arte, vino e paesaggi che mette insieme la dimensione culturale con quella esperienziale.

Il coordinamento delle attività ad Alcamo è affidato a Enza Scaglione, Roberto Cammarata e Donatella Bonanno, con il supporto degli studenti grazie all’Ufficio scolastico regionale. La direzione regionale resta nelle mani di Carlotta Butticè e Viola Vitale.

 

Il festival, sostenuto da Unicredit come main sponsor, è ormai riconosciuto dalla Regione Siciliana come evento di grande richiamo turistico, capace di creare reti tra istituzioni, diocesi, università, comuni e proprietari di beni storici, portando la cultura fuori dai luoghi canonici e aprendola a tutti.

I biglietti sono disponibili sul sito www.leviedeitesori.com o presso gli infopoint allestiti in città: 18 euro per 10 visite, 10 euro per 4 visite, 3 euro per un singolo ingresso. Le passeggiate hanno un costo di 8 euro, mentre le esperienze hanno prezzi variabili. I coupon non sono nominativi e possono essere utilizzati da più persone.

 









