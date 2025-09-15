Il marsalese Francesco Conticelli vince la 70^ Coppa Nissena

15/09/2025 15:00:00

Francesco Conticelli, pilota marsalese su Nova Proto NP 01, ha conquistato la 70ª edizione della storica Coppa Nissena, organizzata dall’AC Caltanissetta, alzando al cielo il Trofeo Michele Tornatore. Dopo diverse occasioni mancate negli anni passati, il trapanese ha centrato una vittoria netta e convincente, imponendosi in entrambe le salite di gara con i tempi di 2’03”96 e 2’04”20, nonostante un fastidioso stato influenzale.

Sul podio, tutto “made in Nova Proto”, Simone Faggioli sulla NP 04, che la settimana scorsa alla 67ª Monte Erice aveva invertito le posizioni con Conticelli, ha chiuso al secondo posto, mentre Franco Caruso su NP 01 si è piazzato terzo. Primo nisseno al traguardo, Giovanni Orazio Carfì su Tatuus. La manifestazione ha assegnato anche il Memorial Luigi Campione, la 25ª Coppa Circolo dell’Antico Pistone e il 5° Trofeo Scuderia ASPAS.

Nel Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, il palermitano Salvatore “Totò” Riolo su PRC A6 BMW ha vinto per il secondo anno consecutivo il titolo di 4° Raggruppamento, celebrando la sua 500ª gara. Tutti i momenti salienti sono stati raccontati nei report in onda su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat).

La cerimonia di premiazione si è svolta a Santa Barbara, con la presenza del Presidente AC Caltanissetta Carlo Alessi, del Sindaco Walter Tesauro, dell’Assessore allo Sport Salvatore Petrantoni e di Alessandro Battaglia, Presidente AC Enna e della Commissione Salita ACI Sport, oltre a illustri ospiti. A impreziosire la manifestazione, l’apripista Lamborghini della Polizia di Stato e la visita del Questore Pinuccia Albertina Agnello.

Appena sotto al podio si è piazzato Samuele Cassibba di Comiso, mentre quinto è arrivato Luigi Fazzino su Osella PA 2000 turbo, protagonista di una gara molto aggressiva in classe E2SC 2000. Sesto Francesco Leogrande, seguito da Michele Puglisi, Vincenzo Conticelli senior e Agostino Bonforte. Orazio Maccarrone si è imposto tra le monoposto su Gloria CP7, precedendo Carfì e completando la top 10 Giuseppe D’Angelo su Ferrari 488, vincitore del duello con Lucio Peruggini, terminato con un distacco di soli tre centesimi in gara 2. Continua a leggere l'articolo qui su www.motoriedintorni.com.



