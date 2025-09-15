Sezioni
Cronaca

» Nera
15/09/2025 11:44:00

Omicidio a Palermo, ucciso a colpi di pistola davanti alla farmacia dove lavorava

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2025/1757929621-0-omicidio-a-palermo-ucciso-a-colpi-di-pistola-davanti-alla-farmacia-dove-lavorava.jpg

Omicidio questa mattina nel quartiere della Noce. Stefano Gaglio, 39 anni, è stato freddato a colpi di pistola davanti alla farmacia Sacro Cuore in piazza Principe di Camporeale. L’uomo, da 17 anni magazziniere dell’attività, è stato raggiunto da almeno quattro colpi esplosi mentre parcheggiava il suo scooter in via Oberdan, a pochi metri dall’ingresso di una scuola.

 

Secondo una prima ricostruzione, Gaglio aveva appena accompagnato le due figlie a scuola e si stava recando al lavoro quando il killer gli ha sparato alle spalle. A dare l’allarme al 112 sono stati alcuni passanti che hanno udito gli spari. Sul posto sono immediatamente arrivate diverse volanti della polizia e gli agenti della squadra mobile, che conducono le indagini.

 

La vittima era molto conosciuta nel quartiere: sposato, padre di due bambine, viveva a Borgo Nuovo ma era originario della zona. “Era un ragazzo tranquillo, un lavoratore”, raccontano i residenti sotto shock per l’agguato avvenuto in pieno giorno e davanti a decine di persone.

 

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni per cercare di ricostruire i movimenti dell’assassino, che si sarebbe dileguato subito dopo l’agguato. Non si esclude alcuna pista.

 









