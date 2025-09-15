Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Vivavoce
15/09/2025 14:37:00

 Safina: “Garantire la piena operatività civile dell’aeroporto di Birgi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2025/safina-garantire-la-piena-operativita-civile-dell-aeroporto-di-birgi-450.jpg

Alla luce delle recenti dichiarazioni in merito alla nascita a Trapani-Birgi di un nuovo polo internazionale di addestramento dei caccia F-35, il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina interviene esprimendo preoccupazione per le possibili ricadute sul futuro dello scalo civile.

 

“Chiediamo al governo regionale – dichiara Safina – di attivarsi immediatamente per ottenere dal Ministero della Difesa e, per quanto di competenza, dalla NATO, precise garanzie che l’incremento delle attività militari non comporti alcuna limitazione all’operatività dell’aeroporto civile di Birgi. Il territorio ha investito notevolmente su questo scalo, che rappresenta un asset fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e occupazionale della nostra provincia”.

 

Il parlamentare trapanese ribadisce inoltre l’esigenza di una visione strategica di lungo periodo per il sistema aeroportuale dell’Isola: “Riteniamo prioritario giungere quanto prima a un accorpamento degli aeroporti della Sicilia occidentale, così da poter garantire una programmazione condivisa e uno sviluppo coordinato. In questo quadro, lo scalo di Trapani deve poter crescere insieme a quelli di Pantelleria, Lampedusa e Palermo, valorizzando appieno le potenzialità del territorio”.

Safina conclude sottolineando come la tutela della vocazione civile di Birgi sia condizione imprescindibile per continuare a rafforzare il ruolo della Sicilia occidentale come porta di accesso strategica al Mediterraneo.









Native | 15/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2025/1757925337-0-essepiauto-fino-a-11-000-euro-di-incentivi-per-l-acquisto-di-auto-elettriche.jpg

Essepiauto, fino a 11.000 euro di incentivi per l’acquisto di auto...

Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor