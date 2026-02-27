Sezioni
Politica

» Vivavoce
27/02/2026 15:41:00

Scuola: Chinnici (PD Sicilia): "Via libera ai fondi per i mediatori linguistici"
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/scuola-chinnici-pd-sicilia-via-libera-ai-fondi-per-i-mediatori-linguistici-450.jpg

 “L’attivazione dei servizi di mediazione linguistica e culturale nelle scuole di ogni ordine e grado rappresenta un segnale importante e un passo concreto verso una maggiore inclusione. Sono particolarmente soddisfatta nel constatare che l’emendamento da me presentato alla scorsa legge di stabilità regionale ha trovato piena e rapida attuazione”.
A dichiararlo è l’onorevole Valentina Chinnici, deputata all’Assemblea Regionale Siciliana e vicepresidente della Commissione Cultura, commentando la pubblicazione da parte dell’Assessorato regionale all’istruzione della direttiva per le modalità di attuazione e di erogazione dei contributi alle istituzioni scolastiche.


“La Sicilia è una terra di accoglienza e le nostre scuole sono sempre più multiculturali. Spesso, la barriera linguistica rappresenta il primo ostacolo per l’integrazione e mette a rischio dispersione tanti studenti stranieri. Con questo provvedimento – spiega Chinnici – abbiamo voluto fornire agli istituti gli strumenti necessari per abbattere queste barriere, garantendo non solo il diritto allo studio, ma anche una maggiore inclusione. La figura professionale del mediatore diventa un ponte culturale fondamentale tra la famiglia, lo studente e la comunità educante”.
 

“Desidero rivolgere un plauso sincero e sentito all’Assessorato Regionale all’Istruzione – continua Chinnici – per la sensibilità e la tempestività con cui ha lavorato per dare attuazione al provvedimento. In un contesto in cui spesso si critica la lentezza della macchina amministrativa, questo è un esempio virtuoso di come le istituzioni debbano operare per rispondere celermente ai bisogni del territorio”.









