Crollo SP39 a Favignana, Ciminnisi (M5S): “Serve un piano contro l'erosione costiera"

27/02/2026 11:15:00

«Ho incontrato il presidente del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Trapani, Salvatore Quinci. Per le vie brevi il presidente Quinci mi ha assicurato un intervento rapido per ripristinare la viabilità sulla SP39 di Favignana che nei giorni scorsi ha registrato il cedimento della carreggiata stradale».

«È una risposta importante, perché parliamo di un’arteria fondamentale per l’isola di Favignana, soprattutto in vista della stagione turistica – afferma Ciminnisi –. La sicurezza dei cittadini e la continuità dei collegamenti devono essere una priorità».

La parlamentare richiama quanto accaduto di recente anche sulla SP10 nella frazione costiera di Pizzolungo. «Solo poche settimane fa abbiamo visto il mare invadere la sede stradale a Pizzolungo, lungo la SP10, e scavare sotto la carreggiata fino a farla crollare. Se non interveniamo con politiche di lungo periodo e con una visione più ampia di tutela e messa in sicurezza delle coste, continueremo a rincorrere le emergenze».

«Gli interventi tampone – conclude Ciminnisi – sono necessari ma non possono essere l’unica risposta. È evidente che il problema dell’erosione costiera richiede un piano organico che coinvolga Regione, Liberi Consorzi e Comuni, con un coordinamento reale e risorse certe».



