Trapani, successo per la prima edizione di “PuliFondali”: raccolti 160 kg di rifiuti

16/09/2025 09:45:00

Un mare più pulito e una città più consapevole. È questo il risultato della prima edizione di “PuliFondali Trapani”, andata in scena ieri mattina, 14 settembre, grazie all’impegno di sub, apneisti e volontari che hanno ripulito il tratto di mare antistante piazza Vittorio Emanuele.

L’iniziativa, promossa da Confartigianato Imprese Trapani attraverso il Movimento Giovani Imprenditori guidato da Giuseppe Sergi, in collaborazione con l’associazione sportiva Trapani Apnea rappresentata da Giacomo Sergi e con il patrocinio del Comune, ha unito sport, responsabilità e amore per il mare.

Organizzata come una gara a coppie tra sub e apneisti, la manifestazione ha visto decine di partecipanti impegnati per ore a recuperare rifiuti e scarti abbandonati sui fondali. Il bilancio è stato sorprendente: oltre 160 chili di rifiuti rimossi in una sola mattinata.

«Un successo che ha superato ogni aspettativa – ha dichiarato Giuseppe Sergi – oggi la vera vittoria è di tutti noi: ha vinto il mare e abbiamo vinto come comunità. Siamo già al lavoro per la prossima edizione, che sarà più ricca e articolata, con workshop, ospiti nazionali ed eventi collaterali».

Soddisfazione è arrivata anche da Emanuele Virzì, presidente di Confartigianato Imprese Trapani e Confartigianato Sicilia: «Questa prima edizione ci dà la certezza di poter ripetere l’iniziativa, con l’obiettivo di estenderla anche ad altri territori siciliani e farla diventare un appuntamento di respiro regionale».



