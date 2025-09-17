Sezioni
Economia

» Aeroporto di Trapani
17/09/2025 15:06:00

Trapani Birgi, Ryanair pronta al ritorno con la base: attesi 1,5 milioni di passeggeri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2025/1758114517-0-trapani-birgi-ryanair-pronta-al-ritorno-con-la-base-attesi-1-5-milioni-di-passeggeri.jpg

È attesa a giorni l’ufficialità del ritorno della base Ryanair all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi. Un annuncio che segna un passaggio decisivo per il rilancio dello scalo e che, secondo le prime indiscrezioni, prevede due aeromobili basati e un flusso stimato di circa un milione e mezzo di passeggeri l’anno.

Airgest, la società di gestione dell’aeroporto, ha convocato per mercoledì 24 settembre 2025 alle 11.30 una conferenza stampa nelle storiche Cantine Florio di Marsala. Interverranno Eddie Wilson, CEO di Ryanair, Alessandro Aricò, assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, Salvatore Ombra, presidente di Airgest, e Fabrizio Francioni, responsabile comunicazione di Ryanair per l’Italia.

La compagnia irlandese, già in passato protagonista a Trapani con un network che aveva dato slancio al turismo e all’economia del territorio, sembra pronta a investire nuovamente sullo scalo, garantendo nuove rotte e maggiore continuità nei collegamenti.

L’altra faccia di Birgi: la base Nato e gli F-35

Il ritorno di Ryanair coincide però con un’altra partita che sta tenendo banco in provincia di Trapani: la trasformazione di Birgi in centro mondiale di addestramento dei piloti Nato per i caccia F-35. Una decisione che, mentre promette investimenti per oltre 200 milioni di euro e interventi infrastrutturali (tra cui il rifacimento della pista), solleva timori sulla convivenza tra traffico civile e militare e, soprattutto, sul futuro turistico dell’aeroporto.

Se da un lato Airgest assicura che lo scalo civile non sarà penalizzato, dall’altro cresce l’inquietudine tra cittadini e operatori, che vedono nel “doppio uso” di Birgi una fonte di incertezza per la programmazione economica del territorio.

Il 24 settembre, dunque, non sarà soltanto l’occasione per brindare al ritorno di Ryanair, ma anche per capire quale sarà davvero il futuro dell’aeroporto di Trapani, sospeso tra sviluppo turistico e strategie militari.









