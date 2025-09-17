Sezioni
Economia

» PNRR
17/09/2025 18:00:00

Nel trapanese 94 milioni di euro dal PNRR per scuola e sanità: 97 progetti in 19 Comuni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2025/nel-trapanese-94-milioni-di-euro-dal-pnrr-per-scuola-e-sanita-97-progetti-in-19-comuni-450.jpg

97 progetti, per un valore complessivo di 94 milioni di euro, stanno ridisegnando il futuro della scuola e della sanità in provincia di Trapani grazie ai fondi del PNRR.

Questa mattina la Prefettura ha ospitato due incontri della cabina di regia locale, uno dedicato all’istruzione e l’altro alla sanità, per fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi.

 

In totale sono 47 i progetti legati al Ministero dell’Istruzione e 50 quelli che fanno capo al Ministero della Salute. I finanziamenti riguardano 19 Comuni della provincia: Alcamo, Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Misiliscemi, Paceco, Pantelleria, Partanna,
Petrosino, Salemi, San Vito lo Capo, Santa Ninfa, Trapani, Valderice.

 

Dalla riunione è emerso che alcuni lavori sono già conclusi: a Gibellina e Trapani, ad esempio, due progetti per le scuole sono stati collaudati. La maggior parte degli interventi procede secondo i tempi previsti, anche se non mancano difficoltà legate soprattutto alla carenza di manodopera specializzata nelle ditte esecutrici. Nessun contenzioso, invece, è stato segnalato.

 

Il Prefetto Daniela Lupo e i rappresentanti della Ragioneria Territoriale hanno invitato Comuni e Asp ad aggiornare con puntualità i dati sulla piattaforma nazionale di monitoraggio, in modo da avere un quadro reale e aggiornato dello stato dei lavori.

Un passaggio importante è stato anche il richiamo alla collaborazione con la Guardia di Finanza, che ha il compito di vigilare perché i fondi non finiscano nelle mani della criminalità organizzata. L’incontro segue quello di fine luglio, dedicato ai progetti PNRR per sport e protezione civile.















