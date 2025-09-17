Sezioni
Cronaca

» Sanità
17/09/2025 06:00:00

Siamo in gran ritardo con i fondi Pnrr sulla sanità. "E il Governo favorisce i privati"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/siamo-in-gran-ritardo-con-i-fondi-pnrr-sulla-sanita-e-il-governo-favorisce-i-privati-450.jpg

Il dato sulla spesa delle somme del PNRR,  Missione Salute, a meno 9 mesi dalla scadenza, indica che il raggiungimento degli obiettivi è assai difficile. È stato speso solo il 34,4% dei fondi disponibili, 6,6 miliardi di euro, e solo un terzo dei progetti è completato. L’allarme è stato lanciato dalla segretaria confederale della Cgil Daniela Barbaresi: “Un altro segnale evidente dell’interesse a incentivare il mercato privato della salute del governo Meloni”.


La Cgil punta il dito contro i ritardi accumulati, e in particolare prende in esame i progetti di edilizia sanitaria: “Continua ad essere preoccupante e incerta la situazione della realizzazione delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità, strutture – sottolinea la dirigente sindacale – strategiche per l’attuazione della riforma dell’assistenza territoriale”. Per quanto riguarda le Case della Comunità, è stato speso solo il 17% dei 2,8 miliardi di euro di finanziamenti. A marzo la percentuale era al 12,4%: di questo passo serviranno cinque anni per terminare le opere. Solo il 3,5% dei progetti finanziati è stato completato. Quanto agli Ospedali di Comunità, a giugno 2025 solo il 3,3% dei progetti finanziati era stato completato (14 strutture sulle 428 totali previste), con la spesa di appena il 15,1% dei fondi disponibili. Serviranno sei anni a terminare tutto a questo ritmo”.

 

Nodo personale
Non solo Case della comunità e Ospedali di comunità ma c’è la questione legata al personale, ricorda Barbaresi: “Occorrerebbe assumere almeno 35 mila unità tra infermieri, operatori sociosanitari, assistenti sociali e altre figure professionali, medici esclusi. Ma ad oggi non risulta nessuna interlocuzione tra Ministri della Salute e dell’Economia a garanzia delle coperture economiche necessarie. Nella propaganda del Governo e di alcune Regioni l’attuazione del Pnrr andrebbe a gonfie vele, ma i numeri lo smentiscono clamorosamente. È forte il rischio che gli investimenti previsti nella Missione 6 vengano restituiti al mittente o riorientati verso altri obiettivi, magari a favore dell’industria bellica”.

 

M5S: il governo favorisce la sanità privata
Il Movimento Cinque Stelle, con una nota dei parlamentari nelle commissioni Affari sociali, è intervenuto: “Abbiamo lasciato alla destra un enorme patrimonio, conquistato in Europa grazie al Presidente Conte, che il governo Meloni sta dilapidando”.

Fitto: nessuna proroga
Raffaele Fitto, vice presidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per la politica regionale e di coesione, ha smentito ogni proroga oltre il 2026 per completare i progetti del PNRR: “Nelle prossime settimane diversi Stati membri presenteranno le ultime revisioni. La flessibilità ci consente di usare le risorse dove più servono”.
 









