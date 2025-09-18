Sezioni
Marsala: un giorno speciale per Markus, adesso è cittadino italiano

Il Movimento Popolare Arcobaleno di Marsala ha festeggiato un importante traguardo per uno dei suoi membri più cari. Markus, originario degli Stati Uniti e Vice Presidente del Movimento, ha infatti prestato il Giuramento di fedeltà all’Italia, acquisendo così la cittadinanza italiana.

 

Con voce ferma e cuore colmo, Markus ha compiuto un passo che rappresenta non solo una scelta personale, ma anche un gesto simbolico di amore verso la storia, la cultura e i valori del nostro Paese. La cerimonia, partecipata da amici, sostenitori e membri del Movimento, è stata un momento di grande orgoglio e commozione.

«Auguri Markus! – ha dichiarato il Segretario del Movimento – Da oggi il tuo nome, il tuo cuore e la tua vita si intrecciano con quelli dell’Italia e di Marsala. Che questo cammino sia sempre guidato dall’amore e dall’orgoglio tricolore!».

 

Il Movimento Popolare Arcobaleno si congratula con Markus per questa nuova pagina della sua vita, auspicando che la cittadinanza italiana rappresenti l’inizio di una fase ancora più intensa di impegno e dedizione alla comunità marsalese.

 



