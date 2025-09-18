18 Settembre: dazi contro Israele, strage di migranti, oro per Furlani, vince l'Inter
E' il 18 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• La Commissione Europea ha dettagliato la proposta di dazi e sanzioni contro Israele e i suoi ministri Smotrich e Ben Gvir. Dovranno essere approvate dai 27 Paesi • Secondo l’Idf a Gaza gli sfollati superano il mezzo milione, secondo Hamas sono 190 mila. Il ministro delle Finanze israeliano Smotrich ha descrtto Gaza come un «Eldorado immobiliare»
• Greta Thunberg ha lasciato il direttivo della Flotilla diretta a Gaza perché non è d’accordo sui metodi di comunicazione. Rimane però a bordo come volontaria • Dopo una lunga seduta, la Camera ha approvato la separazione delle carriere dei magistrati. Il voto finale è previsto per oggi • Si è chiusa la campagna per le regionali nelle Marche, con Meloni a Ancona e Schlein a Pesaro • Il Parlamento europeo aprirà un ufficio permanente a Kiev, lo ha annunciato il suo presidente Roberta Metsola • La Federal Reserve ha tagliato di un quarto di punto i tassi d’interesse Usa. Trump avrebbe voluto di più • L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per un tentativo di golpe, è stato ricoverato d’urgenza per un cancro alla pelle • Christian Brückner, unico sospettato per l’uccisione di Maddie McCann, la bambina inglese sparita in Portogallo nel 2007, è stato scarcerato per mancanza di prove • Un’imbarcazione è andata a fuoco al largo della Libia, 50 dei 75 emigranti a bordo sono morti • Artem Tkachuk, giovane attore della serie Mare fuori, è stato denunciato dopo aver dato in escandescenze in un ospedale napoletano • Mattia Furlani ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo • In Champions League l’Inter ha sconfitto l’Ajax 2-0 e l’Atalanta ha perso 4-0 contro il Psg. Oggi il Napoli affronta il Manchester di Guardiola • Lo stadio di San Siro verrà venduto a Inter e Milan, un accordo è stato finalmente raggiunto tra le due società e il comune di Milano • Il Garante della privacy ha bloccato il riconoscimento facciale in aeroporto, che in Italia era in funzione solo a Linate • Leonardo Ricucci, 38 anni, nipote di un capomafia pugliese, è stato ucciso a colpi di pistola nel foggiano • Re Carlo ha accolto con tutti gli onori Trump e consorte nel castello di Windsor. La diplomazia reale sta cercando di ammorbidire le posizioni della Casa Bianca su Europa, Medio Oriente ed economia • A Varazze una sposa è arrivata in ritardo in chiesa e si è accorta con disappunto che il matrimonio era iniziato senza di lei • Due gemelle cilene adottate in Sardegna all’epoca della dittatura di Pinochet hanno ritrovato la madre biologica a Santiago, che non vedevano da 46 anni • A Cuba un uomo è stato condannato a 4 anni e mezzo per aver filmato la lunga coda di suoi connazionali in fila per una bombola di gas • Anche la Sardegna, dopo la Toscana, si è data una legge che disciplina il fine vita • Oggi in Francia sarà un giovedì nero per lo sciopero dei trasporti indetto contro il nuovo governo • A Napoli un uomo di 61 anni è stato arrestato per aver picchiato la moglie e la figlia (a quest’ultima urlava anche «sei brutta e grassa») • Un facoltoso imprenditore iraniano è finito ai domiciliari a Milano dopo aver minacciato di morte la compagna, una penalista (le urlava «ti taglio la testa e la mando a tua madre») • È riapparsa a Torino la ragazza di cui era stata denunciata la sparizione. Ha detto di essersi allontanata per dissapori con la famiglia • Francis Kaufmann, già accusato della morte della figlia ritrovata a Villa Pamphili, ora è accusato anche di aver ucciso la compagna • Il sorteggio ha stabilito che sarà l’Austria l’avversaria dell’Italia nei quarti di finale di Coppa Davis • Spotify ha annunciato di aver allargato i servizi gratuiti e migliorato quelli a pagamento per gli abbonati • Sono morti l’attrice statunitense Marilyn Knowlden (99 anni), il cantante svedese degli At The Gates Tomas Lindberg (52), il paleontologo statunitense Mark Norell (68)
Titoli Corriere della Sera: Gaza, L’Europa / sanziona Israele / «Basta orrore» la Repubblica: La spartizione di Gaza / «Una miniera d’oro» La Stampa: Sanzioni a salve per Israele Il Sole 24 Ore: La Fed taglia i tassi, altri due in vista Avvenire: Sfollati e sanzioni Il Messaggero: Fisco, stop ai furbetti delle cartelle Il Giornale: Ecco la rete islamista / che muove la Flotilla Leggo: Sanzioni Ue a Israele: basta orrore Qn: L’Europa sanziona Israele / Gaza, i piani di spartizione Il Fatto: Ue, finte sanzioni a bibi / senza toccare le armi Libero: Compagni che sbroccano La Verità: Così la sinistra combatte l’odio: / «Vi abbiamo già appeso per i piedi» Il Mattino: «Conquistati da Napoli» il Quotidiano del Sud: L’Ue: «Sanzionare Israele» il manifesto: Pacco raccomandato Domani: Smotrich: «Gaza è un affare d’oro» / Israele Massacra, l’Ue non morde
