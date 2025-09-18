Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
18/09/2025 22:00:00

Le Vie dei Tesori a Mazara: viaggio tra vicoli arabi e chiese normanne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/le-vie-dei-tesori-a-mazara-viaggio-tra-vicoli-arabi-e-chiese-normanne-450.jpg

Dal 20 settembre al 5 ottobre, Mazara del Vallo apre le sue porte a un viaggio unico attraverso i secoli, con il festival Le Vie dei Tesori, che trasforma la città in un museo diffuso a cielo aperto. Un’occasione per scoprire – o riscoprire – una delle perle più affascinanti della Sicilia, da sempre crocevia di popoli, culture e religioni.

 

Passeggiando tra i vicoli della Kasbah, il quartiere storico di origine araba, si viene avvolti dai profumi delle spezie, dalle voci multilingue e dai colori vivaci delle botteghe. Un dedalo di stradine che racconta storie di mercanti, marinai e migranti, dove l’eredità islamica si intreccia con la vitalità contemporanea.

Il festival non si ferma al fascino arabo: apre anche scrigni nascosti come i mosaici del IV secolo custoditi nella chiesa di San Nicolò Regale, testimonianza di una Mazara romana che emerge dal sottosuolo. Qui, tra geometrie raffinate e simboli antichi, riaffiora un pezzo di Mediterraneo che continua a parlare al presente.

 

L’itinerario prosegue tra le chiese normanne, che con le loro architetture solenni ricordano il ruolo della città come ponte tra Oriente e Occidente. Le Vie dei Tesori diventa così un racconto corale, dove arte, devozione e integrazione religiosa compongono un mosaico di identità condivise.

 

Mazara del Vallo si rivela, in questa edizione del festival, come un luogo in cui convivono anime diverse: quella araba, quella normanna, quella cristiana e quella laica. Le Vie dei Tesori invita i visitatori a leggere la città non come somma di frammenti, ma come un unico, affascinante racconto mediterraneo, vivo e attuale.

 

Qui il programma delle Vie dei Tesori a Mazara. 









Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757692608-0-buscaino-ceramiche-e-palazzetti-insieme-al-cous-cous-fest-2025-con-uno-stand-dedicato.png

Buscaino Ceramiche e Palazzetti insieme al Cous Cous Fest 2025 con uno...