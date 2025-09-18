L'aeroporto di Pantelleria potrebbe essere dedicato a Giorgio Armani

18/09/2025 10:05:00

Pantelleria potrebbe presto avere un aeroporto intitolato a Giorgio Armani. L’annuncio arriva dal Mit: il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha infatti confermato di aver sollecitato l’Enac ad avviare le procedure necessarie, coinvolgendo anche la famiglia del celebre stilista, scomparso nei giorni scorsi.

Il Comune dell’isola aveva espresso la volontà di rendere omaggio ad Armani, legatissimo a Pantelleria, dove possedeva da tempo una residenza. «Una decisione che – ha sottolineato Salvini – potrà valorizzare il legame profondo tra il maestro della moda e questo territorio».

Negli ultimi mesi, però, l’aeroporto era finito sotto i riflettori per diversi disagi. A luglio, infatti, la mancanza di un sistema di atterraggio automatico aveva causato ritardi e cancellazioni, creando disservizi a numerosi viaggiatori. Tra questi, anche la giornalista Myrta Merlino e l’ex calciatore Marco Tardelli, rimasti bloccati per oltre 27 ore.

L’intitolazione a Giorgio Armani, dunque, rappresenterebbe non solo un tributo a una delle figure più iconiche della moda italiana, ma anche un’occasione per rilanciare l’immagine dello scalo e dell’isola stessa.



