Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
19/09/2025 09:30:00

Domenica 3^ Giornata della donazione sangue in memoria di Livatino, Falcone e Borsellino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/domenica-3-giornata-della-donazione-sangue-in-memoria-di-livatino-falcone-e-borsellino-450.jpg

La solidarietà incontra la memoria della legalità. È stata presentata ieri, presso la sede dell’Ordine dei Medici di Palermo, la terza Giornata regionale della donazione del sangue, promossa dalla Regione Siciliana e organizzata da AVIS Regionale Sicilia. L’iniziativa, in programma per il 21 settembre, è dedicata ai magistrati Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, figure simbolo di giustizia e coraggio civile.

 

All’incontro hanno preso parte il dirigente del DASOE, dott. Scalzo, la dirigente del Centro Regionale Sangue, dott.ssa Ventura, e il presidente di AVIS Sicilia, avv. Salvatore Calafiore, insieme ai presidenti provinciali delle sedi AVIS. Nel corso della presentazione sono state illustrate le numerose attività previste in tutta l’isola: raccolte straordinarie di sangue, convegni, seminari e momenti di riflessione dedicati in particolare alla memoria del giudice Rosario Livatino, recentemente proclamato beato.

 

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato garantire nuove riserve di sangue, sempre più preziose per il sistema sanitario regionale, dall’altro sensibilizzare la comunità siciliana a un gesto di grande valore civile e solidale. «La donazione – è stato sottolineato – non è soltanto un atto sanitario, ma un contributo concreto al bene comune, in piena coerenza con l’esempio di legalità e impegno sociale lasciato da Livatino, Falcone e Borsellino».

 

AVIS Sicilia invita dunque tutti i cittadini idonei a partecipare alla raccolta del 21 settembre. Un’occasione per trasformare il ricordo dei magistrati in un gesto concreto di altruismo, capace di salvare vite e rafforzare i legami di solidarietà all’interno della comunità.









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston