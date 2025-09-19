Domenica 3^ Giornata della donazione sangue in memoria di Livatino, Falcone e Borsellino

19/09/2025 09:30:00

La solidarietà incontra la memoria della legalità. È stata presentata ieri, presso la sede dell’Ordine dei Medici di Palermo, la terza Giornata regionale della donazione del sangue, promossa dalla Regione Siciliana e organizzata da AVIS Regionale Sicilia. L’iniziativa, in programma per il 21 settembre, è dedicata ai magistrati Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, figure simbolo di giustizia e coraggio civile.

All’incontro hanno preso parte il dirigente del DASOE, dott. Scalzo, la dirigente del Centro Regionale Sangue, dott.ssa Ventura, e il presidente di AVIS Sicilia, avv. Salvatore Calafiore, insieme ai presidenti provinciali delle sedi AVIS. Nel corso della presentazione sono state illustrate le numerose attività previste in tutta l’isola: raccolte straordinarie di sangue, convegni, seminari e momenti di riflessione dedicati in particolare alla memoria del giudice Rosario Livatino, recentemente proclamato beato.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato garantire nuove riserve di sangue, sempre più preziose per il sistema sanitario regionale, dall’altro sensibilizzare la comunità siciliana a un gesto di grande valore civile e solidale. «La donazione – è stato sottolineato – non è soltanto un atto sanitario, ma un contributo concreto al bene comune, in piena coerenza con l’esempio di legalità e impegno sociale lasciato da Livatino, Falcone e Borsellino».

AVIS Sicilia invita dunque tutti i cittadini idonei a partecipare alla raccolta del 21 settembre. Un’occasione per trasformare il ricordo dei magistrati in un gesto concreto di altruismo, capace di salvare vite e rafforzare i legami di solidarietà all’interno della comunità.



