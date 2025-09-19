Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
19/09/2025 16:01:00

Salemi. Ennesima perdita di acqua in via Sciascia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/salemi-ennesima-perdita-di-acqua-in-via-sciascia-450.jpg

Mentre in diversi quartieri di Salemi manca da mesi una regolare distribuzione dell’acqua potabile ( i cittadini residenti, ad esempio, nella via Vero Felice Monti ne sanno qualcosa, essendo costretti a ricorrere alle autobotti dei privati dalla fine di maggio), il signor Pino Gaudino ci ha segnalato l’ennesima rottura della condotta idrica Della via Leonardo Sciascia, nella nuova zona di espansione.
 

Non e’ la prima volta che accade in questa via. Gia’ l’otto maggio scorso si era avuta una  rottura della stessa entità. Evidentemente, gli interventi di manutenzione non sono sufficienti ad evitare questo sacrilego sperpero del prezioso liquido. 
La sola visione dell’acqua che scende a valle inondando le strade adiacenti, mentre centinaia di famiglie ne sono prive, e’ uno spettacolo intollerabile e che indigna quanti posseggono ancora un minimo di senso civico.


Franco Ciro Lo Re

 









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston