Salemi. Ennesima perdita di acqua in via Sciascia

19/09/2025 16:01:00

Mentre in diversi quartieri di Salemi manca da mesi una regolare distribuzione dell’acqua potabile ( i cittadini residenti, ad esempio, nella via Vero Felice Monti ne sanno qualcosa, essendo costretti a ricorrere alle autobotti dei privati dalla fine di maggio), il signor Pino Gaudino ci ha segnalato l’ennesima rottura della condotta idrica Della via Leonardo Sciascia, nella nuova zona di espansione.



Non e’ la prima volta che accade in questa via. Gia’ l’otto maggio scorso si era avuta una rottura della stessa entità. Evidentemente, gli interventi di manutenzione non sono sufficienti ad evitare questo sacrilego sperpero del prezioso liquido.

La sola visione dell’acqua che scende a valle inondando le strade adiacenti, mentre centinaia di famiglie ne sono prive, e’ uno spettacolo intollerabile e che indigna quanti posseggono ancora un minimo di senso civico.



Franco Ciro Lo Re



