Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
19/09/2025 15:54:00

Sicurezza urbana, per Anci Sicilia la videosorveglianza non basta. "Servono risorse umane"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/sicurezza-urbana-per-anci-sicilia-la-videosorveglianza-non-basta-servono-risorse-umane-450.png

L’iniziativa della Regione Siciliana che ha stanziato 15 milioni di euro a favore dei Comuni per l’installazione di sistemi di videosorveglianza urbana è accolta con favore dall’Anci Sicilia, ma secondo l’associazione dei comuni non può essere considerata una soluzione definitiva al problema della sicurezza.

“Si tratta di un primo passo – dichiarano il presidente Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano – verso la complessa soluzione del problema della sicurezza urbana, un allarme che abbiamo più volte lanciato”.

 

Secondo Anci Sicilia, infatti, l’efficacia degli impianti tecnologici è strettamente legata a una strategia più ampia che includa il presidio del territorio, centrali operative realmente attive, formazione costante del personale e un forte coordinamento con le altre forze dell’ordine. Senza un adeguato investimento nelle risorse umane, la tecnologia rischia di rimanere inutilizzata: molti Comuni, infatti, non riescono a garantire turnazioni e servizi di prossimità proprio a causa della carenza di organico.

 

“La Polizia locale – sottolinea Amenta – soffre di una grave mancanza di personale, conseguenza di una legislazione che per oltre dieci anni ha imposto drastici limiti alle assunzioni. Oggi il numero degli agenti rappresenta meno della metà di quello previsto in pianta organica e l’età media si avvicina ormai ai sessant’anni. È urgente introdurre deroghe agli attuali vincoli assunzionali affinché i Comuni possano reclutare nuove figure professionali, a partire proprio dagli operatori della Polizia locale”.









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston