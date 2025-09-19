Sezioni
Cittadinanza
19/09/2025 19:03:00

Trapani, il mercato del contadino si sposta al cimitero: lavori fino a giugno 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/trapani-il-mercato-del-contadino-si-sposta-al-cimitero-lavori-fino-a-giugno-2026-450.jpg

Cambio di sede per il mercato del contadino di Trapani. Da sabato 20 settembre 2025 gli stand dei produttori locali non saranno più nell’area dell’ex giardino d’inverno, ma nello spiazzo davanti al cimitero comunale, lungo via Lungomare Dante Alighieri.

La decisione è arrivata con un decreto del sindaco del 19 settembre, dopo la richiesta delle associazioni di categoria Coldiretti e FederAgri. Il trasferimento è necessario perché nell’area del mercato comunale sono partiti i lavori di recupero e sistemazione, che andranno avanti per diversi mesi.

Gli interventi dovrebbero concludersi entro il 30 giugno 2026. Fino ad allora, cittadini e turisti troveranno i banchi di frutta, verdura, formaggi e prodotti tipici nello spazio adiacente al camposanto.

Il mercato del contadino, ormai appuntamento fisso del sabato, continuerà così senza interruzioni, anche se in una cornice diversa rispetto a quella abituale.









