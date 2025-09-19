A Trapani dal 20 settembre il via al Festival "Le vie dei Tesori" 2025

19/09/2025 22:20:00

Trapani si prepara a vivere tre settimane all’insegna della cultura, della bellezza e della scoperta. Dal 20 settembre al 5 ottobre 2025, infatti, la città sarà tra le protagoniste de “Le Vie dei Tesori”, uno dei festival culturali più importanti in Sicilia e tra i più seguiti in Italia.

Anche quest’anno il pubblico potrà esplorare luoghi spesso inaccessibili, tra chiese, palazzi storici, giardini e siti poco conosciuti, che per l’occasione apriranno le proprie porte. A Trapani saranno 19 i luoghi da visitare e 6 le esperienze speciali proposte, tra itinerari guidati, passeggiate urbane e attività tematiche capaci di intrecciare storia, arte, architettura e tradizioni locali.

Il festival non si limita alle aperture: il programma prevede infatti esperienze immersive che valorizzeranno le eccellenze culturali, naturali e gastronomiche del territorio, offrendo ai visitatori una prospettiva autentica e coinvolgente sulla città.

Nato con l’obiettivo di “raccontare i luoghi attraverso le persone”, Le Vie dei Tesori è diventato in pochi anni una rete di eventi che collega grandi città e piccoli borghi, permettendo a ciascuno di scoprire storie, memorie e patrimoni nascosti.

Trapani, con la sua ricca stratificazione storica e il profondo legame con il mare, si conferma dunque una tappa centrale del festival, pronta ad accogliere un pubblico sempre più curioso e numeroso.

Tutte le informazioni sul programma, le modalità di partecipazione e l’acquisto dei coupon sono disponibili sul sito ufficiale: www.leviedeitesori.com/trapani



