Sport

Pallamano
19/09/2025 18:30:00

Handball Erice senza freni pure sul mercato: presa una francese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/handball-erice-senza-freni-pure-sul-mercato-presa-una-francese-450.png

Restare al vertice. E' l'obiettivo dell'Hanball Erice, capoclassifica nel campionato di serie A1 di pallamano femminile che ha ulteriormente rinforzato il proprio organico con l'ingaggio della pivot francee Dagui Assana.

Ventitre anni, 182 centimetri, la transalpina è una atleta in grado di apportare il proprio contributo alle neroverdi ericine, soprattutto in fase difensiva, la stessa nella quale Assana nelle ultime stagioni si è contraddistinta per il proprio impegno.

Nella passata stagione ha chiuso al secondo posto con il Nantes, nella seconda divisione francese, ma ha anche vinto il National 1 nel 2021-22 quando militava nel Tolosa, meritandosi, nel corso degli anni, anche diverse convocazioni in Nazionale.

“Ho sentito il bisogno di mettermi alla prova, affrontare nuove sfide e crescere sia a livello personale che professionale - sono state le prime parole di Dagui Assana dopo la firma che la lega alla Handball Erice -. Per questo ho pensato che questa esperienza potesse rappresentare una bella avventura e un'opportunità stimolante per il mio sviluppo individuale e tecnico. La città mi piace molto e ho colto l’occasione anche per viaggiare e scoprire nuovi luoghi. In questa fase iniziale, il mio obiettivo principale è creare un legame con la squadra, conoscere meglio le compagne, visto che sono appena arrivata. In futuro, quando avrò costruito un rapporto più stretto con il gruppo, il mio obiettivo sarà vincere il campionato”.









