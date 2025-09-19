Marsala, il Rotary rinnova il progetto "Ora d'Aria": istruzione e cultura per i detenuti

19/09/2025 08:37:00

Il Rotary Club Marsala conferma il proprio impegno nel campo della rieducazione con la seconda edizione del progetto “Ora d’Aria”, iniziativa che rientra nel più ampio programma “SPES” del Club. Dopo il positivo riscontro ottenuto lo scorso anno, il presidente Antonio Giovanni De Vita e il delegato al progetto Salvatore Bottone hanno scelto di rinnovare un percorso che unisce formazione e solidarietà.

Anche per questa edizione il Club ha donato materiale didattico destinato ai ristretti della Casa Circondariale di Castelvetrano, consentendo loro di frequentare le lezioni dell’Istituto Professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera. A ricevere il materiale, nei giorni scorsi, sono state la professoressa Vincenza Sancetta, docente di diritto, e Suor Cinzia Grisafi, che collaborano attivamente al progetto educativo all’interno della struttura penitenziaria.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che educazione e cultura siano strumenti fondamentali di rieducazione e di reinserimento sociale. L’obiettivo dichiarato è quello di accompagnare i detenuti in un percorso di riscoperta personale attraverso lo studio, offrendo loro la possibilità di costruire basi concrete per un futuro diverso.

“Ora d’Aria” si inserisce in un filone di attività che il Rotary Club Marsala porta avanti a favore del mondo carcerario. Tra queste, anche la terza edizione del progetto “Il mio Canto Libero”, promosso in collaborazione con i Club Rotary della provincia di Trapani, che prenderà il via a breve.

“Continuare a investire nell’istruzione carceraria significa investire nella sicurezza e nel futuro della nostra comunità – ha dichiarato il delegato Bottone –. Ogni detenuto che riesce a reinserirsi positivamente nella società rappresenta una vittoria per tutti noi.”

Il Rotary Club Marsala ha infine espresso un sentito ringraziamento alla Cartoleria Di Giovanni, partner tecnico dell’iniziativa, e a tutte le istituzioni e i volontari che contribuiscono alla realizzazione di questi progetti di solidarietà sociale.



