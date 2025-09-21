Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
21/09/2025 13:24:00

Cous Cous Fest: Wijdane Merdad vince il campionato italiano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2025/1758454195-0-cous-cous-fest-wijdane-merdad-vince-il-campionato-italiano.jpg

 È Wijdane Merdad, chef di origine marocchina in forza al Ristorante Contanima del Park Hotel Laurin di Bolzano, la vincitrice della nona edizione del Campionato italiano di cous cous Conad, uno degli appuntamenti clou del Cous Cous Fest, in corso a San Vito Lo Capo fino a domenica 28 settembre.

 

Con una ricetta innovativa di cous cous dolce con crumble di anacardi, amlou e spuma di yogurt, Merdad ha conquistato la giuria tecnica e si è imposta su Antonino Mineo (Bagheria), Tea Orizio (Genova) e Simone Cardillo (provincia di Frosinone). Accanto alla chef sanvitese Angela Abrignani, rappresenterà l’Italia al Bia Cous Cous World Championship, il Campionato del mondo di cous cous che prenderà il via giovedì 25 settembre.

 

La premiazione si è svolta sul palco di piazza Santuario, alla presenza del sindaco di San Vito Lo Capo Francesco La Sala, di Francesco Avanzini (direttore generale Conad) e di Danilo Toppetti (amministratore delegato PAC 2000A Conad). Per la sua originalità, la ricetta di Merdad ha ricevuto anche il premio speciale Bia, consegnato da Luciano Pollini, consulente Bia cous cous. Il premio sostenibilità, promosso da UniCredit, è andato invece a Simone Cardillo per la sua cous cous cake salata.

Spazio anche ai giovani talenti con il Next Generation Student Contest Conad, rivolto agli studenti degli istituti alberghieri italiani. A trionfare è stata Nicoleta Celac, 18 anni, dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri di Assisi, con un cous cous al nero di seppia accompagnato da tartare di salmone, avocado e mango. A consegnarle il riconoscimento è stato Francesco Cicognola, direttore generale PAC2000A Conad.

 

La giuria, presieduta da Letizia Casuccio (direttore generale di CoopCulture), era composta dai giornalisti ed esperti gastronomici Nino Amadore, Chiara Pulizzotto (Gambero Rosso), dallo chef Giovanni Torrente e dai manager Giovanni Anania e Matteo Capelli di Conad.

Il programma del Cous Cous Fest prosegue oggi con i cooking show di Nicola Bandi (Osteria Il Moro, Trapani), Leonardo Paterna (Ittico, Osteria di Mare, San Vito Lo Capo) e Pietro Adragna, concorrente di Masterchef 2022. In serata grande attesa per il concerto gratuito in piazza di Mydrama e Yosef, giovani voci emerse da X Factor.









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston