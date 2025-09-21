Cous Cous Fest: Wijdane Merdad vince il campionato italiano

21/09/2025 13:24:00

È Wijdane Merdad, chef di origine marocchina in forza al Ristorante Contanima del Park Hotel Laurin di Bolzano, la vincitrice della nona edizione del Campionato italiano di cous cous Conad, uno degli appuntamenti clou del Cous Cous Fest, in corso a San Vito Lo Capo fino a domenica 28 settembre.

Con una ricetta innovativa di cous cous dolce con crumble di anacardi, amlou e spuma di yogurt, Merdad ha conquistato la giuria tecnica e si è imposta su Antonino Mineo (Bagheria), Tea Orizio (Genova) e Simone Cardillo (provincia di Frosinone). Accanto alla chef sanvitese Angela Abrignani, rappresenterà l’Italia al Bia Cous Cous World Championship, il Campionato del mondo di cous cous che prenderà il via giovedì 25 settembre.

La premiazione si è svolta sul palco di piazza Santuario, alla presenza del sindaco di San Vito Lo Capo Francesco La Sala, di Francesco Avanzini (direttore generale Conad) e di Danilo Toppetti (amministratore delegato PAC 2000A Conad). Per la sua originalità, la ricetta di Merdad ha ricevuto anche il premio speciale Bia, consegnato da Luciano Pollini, consulente Bia cous cous. Il premio sostenibilità, promosso da UniCredit, è andato invece a Simone Cardillo per la sua cous cous cake salata.

Spazio anche ai giovani talenti con il Next Generation Student Contest Conad, rivolto agli studenti degli istituti alberghieri italiani. A trionfare è stata Nicoleta Celac, 18 anni, dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri di Assisi, con un cous cous al nero di seppia accompagnato da tartare di salmone, avocado e mango. A consegnarle il riconoscimento è stato Francesco Cicognola, direttore generale PAC2000A Conad.

La giuria, presieduta da Letizia Casuccio (direttore generale di CoopCulture), era composta dai giornalisti ed esperti gastronomici Nino Amadore, Chiara Pulizzotto (Gambero Rosso), dallo chef Giovanni Torrente e dai manager Giovanni Anania e Matteo Capelli di Conad.

Il programma del Cous Cous Fest prosegue oggi con i cooking show di Nicola Bandi (Osteria Il Moro, Trapani), Leonardo Paterna (Ittico, Osteria di Mare, San Vito Lo Capo) e Pietro Adragna, concorrente di Masterchef 2022. In serata grande attesa per il concerto gratuito in piazza di Mydrama e Yosef, giovani voci emerse da X Factor.



