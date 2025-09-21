Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
21/09/2025 18:00:00

Torna "Insolito Marsala", con laboratori di gusto, cucina d'avanguardia e incontri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2025/torna-insolito-marsala-con-laboratori-di-gusto-cucina-d-avanguardia-e-incontri-450.jpg

Sta per tornare Insolito Marsala, la rassegna che unisce cucina d’avanguardia, grandi vini e mixology creativa. La seconda edizione si svolgerà dal 26 al 27 settembre e dall’1 al 4 ottobre, trasformando la città in un palcoscenico dedicato al cibo come esperienza culturale e occasione di incontro.

Non una semplice fiera né un festival tradizionale: Insolito Marsala è un percorso che mette in dialogo le eccellenze del territorio con le produzioni d’eccellenza italiane. 

 

All’Enoteca di Palazzo Fici e nelle cantine partecipanti, i vini marsalesi si intrecceranno con prodotti DOP come Parmigiano Reggiano, Culatello di Zibello, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala e Limone di Siracusa, raccontati da sommelier, storici della gastronomia e comunicatori del settore.

Oltre alle degustazioni, la manifestazione offrirà cene esclusive, abbinamenti originali e incursioni artistiche che daranno vita a una narrazione contemporanea del gusto. Il Future Cooking Lab dell’Università di Parma proporrà sperimentazioni futuristiche: gelati preparati con azoto liquido, cocktail dalle geometrie sorprendenti, schiume leggere e bolle edibili al vino o al caffè.

 

Le serate si animeranno con due iniziative speciali: “Sicilia in Tavola”, dedicata alle produzioni agricole simbolo dell’isola, e il “Marsala Insolito Menù”, in cui chef e ristoratori siciliani proporranno piatti ispirati al celebre vino locale. A chiudere, il Safari Mixology Tour – realizzato insieme a Bargiornale – accompagnerà il pubblico in un itinerario notturno tra i migliori bartender del centro storico.

 

Il programma sarà arricchito da incontri e riflessioni sul mondo del food & wine:

  • Enza Bergantino parlerà di enoturismo e autenticità;
  • Lluís Tolosa, autore della Guía de Vinos de La Vanguardia, approfondirà il tema del racconto del vino;
  • Stefano Nincevich porterà uno sguardo sulla mixology contemporanea;
  • Marco Porzio rifletterà sul ruolo delle confraternite gastronomiche;
  • Alessandra Ravaioli interverrà sulla comunicazione agroalimentare;
  • Michael Shelton (Mymenu) illustrerà strumenti digitali per migliorare l’esperienza dei clienti.

 

A raccontare in tempo reale l’atmosfera dell’evento saranno i content creator Eva Andrini e Mirko Tassin, con uno storytelling digitale capace di restituire emozioni e suggestioni delle giornate.

Promosso dall’Associazione Eureka Cultura e Innovazione, con il supporto del Comune di Marsala, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, di Unioncamere Sicilia e di diversi partner privati, Insolito Marsala si conferma un’occasione per valorizzare la città come crocevia di tradizione e innovazione.

Il programma completo è disponibile su insolitomarsala.com.









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston