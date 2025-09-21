Torna "Insolito Marsala", con laboratori di gusto, cucina d'avanguardia e incontri

Sta per tornare Insolito Marsala, la rassegna che unisce cucina d’avanguardia, grandi vini e mixology creativa. La seconda edizione si svolgerà dal 26 al 27 settembre e dall’1 al 4 ottobre, trasformando la città in un palcoscenico dedicato al cibo come esperienza culturale e occasione di incontro.
Non una semplice fiera né un festival tradizionale: Insolito Marsala è un percorso che mette in dialogo le eccellenze del territorio con le produzioni d’eccellenza italiane.
All’Enoteca di Palazzo Fici e nelle cantine partecipanti, i vini marsalesi si intrecceranno con prodotti DOP come Parmigiano Reggiano, Culatello di Zibello, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala e Limone di Siracusa, raccontati da sommelier, storici della gastronomia e comunicatori del settore.
Oltre alle degustazioni, la manifestazione offrirà cene esclusive, abbinamenti originali e incursioni artistiche che daranno vita a una narrazione contemporanea del gusto. Il Future Cooking Lab dell’Università di Parma proporrà sperimentazioni futuristiche: gelati preparati con azoto liquido, cocktail dalle geometrie sorprendenti, schiume leggere e bolle edibili al vino o al caffè.
Le serate si animeranno con due iniziative speciali: “Sicilia in Tavola”, dedicata alle produzioni agricole simbolo dell’isola, e il “Marsala Insolito Menù”, in cui chef e ristoratori siciliani proporranno piatti ispirati al celebre vino locale. A chiudere, il Safari Mixology Tour – realizzato insieme a Bargiornale – accompagnerà il pubblico in un itinerario notturno tra i migliori bartender del centro storico.
Il programma sarà arricchito da incontri e riflessioni sul mondo del food & wine:
- Enza Bergantino parlerà di enoturismo e autenticità;
- Lluís Tolosa, autore della Guía de Vinos de La Vanguardia, approfondirà il tema del racconto del vino;
- Stefano Nincevich porterà uno sguardo sulla mixology contemporanea;
- Marco Porzio rifletterà sul ruolo delle confraternite gastronomiche;
- Alessandra Ravaioli interverrà sulla comunicazione agroalimentare;
- Michael Shelton (Mymenu) illustrerà strumenti digitali per migliorare l’esperienza dei clienti.
A raccontare in tempo reale l’atmosfera dell’evento saranno i content creator Eva Andrini e Mirko Tassin, con uno storytelling digitale capace di restituire emozioni e suggestioni delle giornate.
Promosso dall’Associazione Eureka Cultura e Innovazione, con il supporto del Comune di Marsala, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, di Unioncamere Sicilia e di diversi partner privati, Insolito Marsala si conferma un’occasione per valorizzare la città come crocevia di tradizione e innovazione.
Il programma completo è disponibile su insolitomarsala.com.