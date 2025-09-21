Sezioni
Cittadinanza
21/09/2025 13:02:00

Trapani, sit-in in Piazza Municipio: “Stop al genocidio del popolo palestinese”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2025/1758452407-0-trapani-sit-in-in-piazza-municipio-stop-al-genocidio-del-popolo-palestinese.jpg

Un sit-in pacifico per ribadire la richiesta di pace, giustizia e il rispetto dei diritti umani. L’iniziativa si terrà lunedì 22 settembre a Trapani, in Piazza Municipio, dalle 9 alle 12, di fronte a Palazzo D’Alì, in occasione dello sciopero generale nazionale a sostegno del popolo palestinese.

Il messaggio degli organizzatori è chiaro: “Stop al genocidio del popolo palestinese, basta bombardamenti, subito corridoi umanitari”. L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza, con l’invito a partecipare e dare voce a una richiesta che parte dal territorio e si unisce a quella di milioni di persone nel mondo.

Il sit-in sarà un momento di condivisione e testimonianza collettiva, aperto a chiunque voglia esprimere solidarietà al popolo palestinese e opporsi alla guerra e all’indifferenza. Nel corso della manifestazione sarà ribadita anche la vicinanza alla Global Sumud Flottilla, impegnata a rompere l’assedio e portare aiuti umanitari a Gaza.

L’iniziativa è promossa da un ampio fronte di associazioni e forze politiche locali: Arcigay, Articolo 21, Fridays for Future Trapani, Giovani Democratici Circolo Erice–Trapani, Libera, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Sinistra Futura, Sinistra Italiana, UDI Trapani, oltre a numerose cittadine e cittadini.

Un appello che vuole partire dal cuore di Trapani per chiedere pace, giustizia e diritti per tutti.









