Cronaca

» Incidenti
21/09/2025 12:01:00

Marsala: quattro incidenti stradali in poche ore. Grave un ragazzino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2025/1758449826-0-marsala-quattro-incidenti-stradali-in-poche-ore-grave-un-ragazzino.jpg

Un ragazzino di Marsala si trova ricoverato in gravi condizioni a Palermo dopo un grave incidente avvenuto al lungomare Capo Boeo. Trasportato d’urgenza all’ospedale “Paolo Borsellino”, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Considerata la gravità dei traumi riportati, i medici hanno disposto il trasferimento in un ospedale palermitano.

 

Il sinistro è uno dei quattro registrati tra la tarda serata di ieri e la notte di sabato sulle strade della città. Uno si è verificato lungo lo Scorrimento Veloce Marsala-Birgi, nel tratto compreso tra l’ingresso di via Salemi e la stazione di rifornimento, e anche qui è stato necessario l’intervento dei soccorsi. Sempre nella notte, un altro incidente è avvenuto in via Mazara.

 

Ieri un uomo in bicicletta è stato investito in via Salemi da un’auto adibita al trasporto delle pizze.

 









