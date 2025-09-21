Marsala: ragazzo coinvolto in un incidente, ringrazia dall'ospedale chi lo ha aiutato

21/09/2025 15:03:00

Sabato 13 settembre, nei pressi della zona stadio di Marsala, un ragazzo, Gaspare Biondo, è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre si trovava a bordo del suo motorino. Le sue condizioni, inizialmente critiche, avevano reso necessario, dopo le cure al "Paolo Borsellino, il ricovero in terapia intensiva all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Successivamente il giovane è stato trasferito all’ospedale “Cervello”, dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di Pediatria.

Gaspare sta affrontando un percorso di ripresa che, seppur lento, è molto positivo. Dal letto d’ospedale ha voluto inviare un messaggio di gratitudine a quanti gli sono stati vicini in questi giorni difficili: “Ringrazio tutte le persone che sono intervenute per aiutarmi, i dottori e gli infermieri dell’ospedale di Marsala. Un abbraccio a tutti con il cuore”.



