Politica
21/09/2025 13:00:00

F35 a Birgi: Ciminnisi (M5S): "Difendiamo la vocazione civile e turistica dello scalo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2025/f35-a-birgi-ciminnisi-m5s-difendiamo-la-vocazione-civile-e-turistica-dello-scalo-450.jpg

 La deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Cristina Ciminnisi, ha presentato una mozione all’ARS contro l’ipotesi di trasformare l’aeroporto di Trapani-Birgi in un centro di addestramento per i piloti di F-35. 

 

“Mettere a rischio l’operatività civile dello scalo per progetti militari significa tradire la nostra storia e compromettere l’economia locale”, ha dichiarato Ciminnisi. Ha poi aggiunto: “Birgi è molto più di una pista di atterraggio: è il cuore economico e turistico di tutta la provincia, il volano che ha permesso al territorio trapanese di aprirsi al mondo”.

 

 La deputata ha ricordato la crisi del 2011, quando l’aeroporto fu chiuso per le operazioni in Libia, danneggiando gravemente il territorio: “Abbiamo già visto cosa significa: turisti bloccati, economia in ginocchio, famiglie e imprese penalizzate”. Infine, ha sottolineato: “La Sicilia deve essere una terra di pace e non una base militare al servizio di strategie internazionali”.









