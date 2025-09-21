Trapani: la DC plaude all'iniziativa dell'Asp trapanese per ridurre le liste d'attesa

21/09/2025 22:00:00

L'Asp di Trapani attiva gli sportelli “Fast Track” presso i Centri Unici di Prenotazione (CUP) dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. L’iniziativa, pensata per garantire un percorso prioritario ai cittadini in possesso di prescrizioni urgenti o a breve termine, è stata accolta con favore dalla Democrazia Cristiana 1943.

Il segretario provinciale del partito, con delega al Dipartimento Salute e Prevenzione, Gabriele Filippo, ha espresso “il più vivo apprezzamento per un progetto che rappresenta un esempio concreto di attenzione alle esigenze reali della popolazione e un passo importante verso l’efficienza del sistema sanitario provinciale”.

Secondo Filippo, la riduzione delle liste d’attesa non costituisce soltanto un obiettivo organizzativo, ma una vera e propria priorità sociale: “Intervenire sui tempi di accesso alle prestazioni significa incidere direttamente sulla qualità della vita dei cittadini”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla commissaria straordinaria dell’ASP, Sabrina Pulvirenti, per la visione strategica e la determinazione con cui ha guidato il percorso, nonché a tutto il personale sanitario – medici, infermieri, tecnici e ostetriche – per l’impegno e la professionalità dimostrati.

La Democrazia Cristiana 1943 ha inoltre ribadito il proprio impegno a sostenere tutte le iniziative che pongono al centro la salute delle persone, promuovendo politiche capaci di coniugare efficienza, equità e vicinanza ai cittadini.

“L’auspicio – conclude Filippo – è che questo modello organizzativo possa essere esteso e replicato, diventando riferimento di una nuova cultura della sanità, fondata sull’ascolto dei bisogni della comunità e sulla coesione sociale”.



