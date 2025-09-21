Trapani, al via la campagna abbonamenti stagione autunno-inverno del Luglio Musicale

21/09/2025 02:00:00

Ha preso il via la campagna abbonamenti per la stagione autunno-inverno 2025 dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, che quest’anno celebra la 77ª edizione del Teatro di Tradizione. Il titolo della stagione, "Verbi di Integrazione, Umanità e Coraggio", raccoglie un programma ricco di eventi che spaziano tra lirica e musica sinfonica, con appuntamenti dal 26 settembre al 30 dicembre. Gli spettacoli si terranno tra il Teatro Tonino Pardo e il Complesso San Domenico.

La stagione si apre il 26 settembre alle ore 21.00 con "Falcone e Borsellino ovvero il muro dei martiri", opera di Antonio Fortunato su libretto di Gaspare Miraglia. Il tributo musicale ai magistrati siciliani sarà diretto da Carmine Pinto e affidato alla regia di Daniele De Plano.

Il 11 ottobre, alle ore 19.00, sarà la volta della prima mondiale di "La ragazza imprudente", opera del compositore siciliano Joe Schittino, con libretto di Gianni Rigamonti. Diretta da Mirco Reina e con la regia di Giuseppe Amato, l’opera affronta l'educazione sentimentale giovanile con un linguaggio neoclassico.

Il 25 ottobre, alle ore 19.00, sarà messa in scena l’opera "L’ammalato immaginario", un intermezzo buffo settecentesco di Leonardo Vinci su libretto di Angelo Vocola. L’opera, diretta da Massimiliano Piccioli con la regia di Matteo Peirone, gioca con il linguaggio barocco per rappresentare le ipocondrie umane in chiave moderna.

Il 29 novembre, alle ore 21.00, chiuderà il ciclo operistico "Il sogno di Azzurra", seconda prima mondiale della stagione. L’opera di Andrea Ferrante, che firma sia la musica che il libretto, sarà diretta dallo stesso Ferrante, con la regia di Virginia Gambino. Un'opera che offre una lettura contemporanea dell’opera di Britten, trattando nuove forme di emarginazione infantile.

A completare la stagione, tre appuntamenti sinfonici al Complesso San Domenico. L'8 novembre, alle ore 19.00, il pianista Emanuele Arciuli presenterà "Riscatto e Liberazione", un concerto che esplora la musica pianistica afroamericana e nativa americana. Il 20 dicembre, sempre alle 19.00, Francesco Parrino sarà protagonista con una "Festa di Natale", un concerto interattivo con il pubblico. La stagione si chiuderà il 30 dicembre, quando l'Orchestra dell'Ente, sotto la direzione di Mirco Reina, celebrerà il bicentenario della nascita di Johann Strauss figlio con un programma di Valzer viennesi.



