Campobello di Mazara, Francesca Alotta in scena con “Mimì per sempre” per l’8 marzo

Sarà Francesca Alotta la protagonista del terzo appuntamento della rassegna “Il Bello di Sicilia 3”, in programma domenica 8 marzo alle ore 18.30 al cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara. In scena lo spettacolo “Mimì per sempre”, omaggio alla figura e alla voce di Mia Martini.

L’artista, nota al grande pubblico per la vittoria al Festival di Sanremo 1992 insieme ad Aleandro Baldi con il brano “Non amarmi”, interpreterà alcuni dei pezzi più rappresentativi del repertorio di Mia Martini, alternando esecuzioni musicali a momenti narrativi che ne ricostruiscono il percorso umano e artistico.

L’appuntamento si inserisce nel programma dedicato alla Giornata Internazionale della Donna e rientra nell’iniziativa “La Mimosa”, coordinata dall’associazione Yalla con il coinvolgimento di diverse realtà del territorio: Pro Loco Costa di Cusa, Age, Avis, CIF, UCIIM, Inner Wheel, Fidapa, Azione Cattolica e Sportello antiviolenza Co.Tu.Le.Vi.

La rassegna “Il Bello di Sicilia”, giunta alla terza edizione, è promossa da Quintosol Production con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e con il contributo del Libero Consorzio Provinciale di Trapani. Direttori artistici del cartellone sono Piero Di Stefano e Giacomo Maltese.

I biglietti sono disponibili presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia in via Garibaldi e online su www.ticketzeta.it.

Per informazioni: info@quintosol.it – 338 9837558.



