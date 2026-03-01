Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci: vittoria al fotofinish su Sayf

01/03/2026 08:13:00

Il Festival si decide sul filo di lana.

Una manciata di voti, tre decimali, una volata che tiene l’Italia con il fiato sospeso fino all’ultimo annuncio. A conquistare il palco è Sal Da Vinci con “Per sempre sì”, che si aggiudica la vittoria con il 22,2% delle preferenze.

Alle sue spalle, a un soffio, Sayf con “Tu mi piaci tanto”: 21,9%. Tre decimali che valgono un Festival.

Il podio: sfida serrata fino all’ultimo voto

La classifica finale racconta una gara combattutissima:

Sal Da Vinci – “Per sempre sì” : 22,2%

: 22,2% Sayf – “Tu mi piaci tanto” : 21,9%

: 21,9% Ditonellapiaga – “Che fastidio!” : 20,6%

: 20,6% Arisa – “Magica favola” : 18,9%

: 18,9% Fedez & Marco Masini – “Male necessario”: 16,5%

Un podio compatto, con percentuali ravvicinate e nessuna fuga netta. Segno di un Festival equilibrato, dove pubblico e giurie si sono divisi fino all’ultimo voto.

Una vittoria al fotofinish

La differenza tra il primo e il secondo posto è di appena 0,3 punti percentuali.

Numeri che raccontano una sfida vera, senza vincitori annunciati.

Sal Da Vinci conquista così il Festival con un brano intenso e sentimentale, capace di parlare a generazioni diverse. Sayf, dal canto suo, si ferma a un passo dal trionfo, ma esce dalla competizione con una consacrazione importante.

Festival combattuto, pubblico decisivo

Le percentuali confermano una finale aperta fino all’ultimo istante. Anche il terzo posto di Ditonellapiaga, sopra il 20%, dimostra quanto la gara sia stata serrata.

Un’edizione che si chiude senza polemiche e con una classifica compatta, dove ogni posizione è stata frutto di un equilibrio delicato tra televoto, sala stampa e giurie.

E adesso, come sempre, la vera sfida comincia fuori dall’Ariston: quella delle radio, delle classifiche e del tempo. Perché il Festival si vince in una notte. Le canzoni, invece, devono durare.



