Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
01/03/2026 08:13:00

Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci: vittoria al fotofinish su Sayf

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-03-2026/sanremo-2026-trionfa-sal-da-vinci-vittoria-al-fotofinish-su-sayf-450.jpg

Il Festival si decide sul filo di lana.
Una manciata di voti, tre decimali, una volata che tiene l’Italia con il fiato sospeso fino all’ultimo annuncio. A conquistare il palco è Sal Da Vinci con “Per sempre sì”, che si aggiudica la vittoria con il 22,2% delle preferenze.

Alle sue spalle, a un soffio, Sayf con “Tu mi piaci tanto”: 21,9%. Tre decimali che valgono un Festival.

 

Il podio: sfida serrata fino all’ultimo voto

 

La classifica finale racconta una gara combattutissima:

  • Sal Da Vinci – “Per sempre sì”: 22,2%
  • Sayf – “Tu mi piaci tanto”: 21,9%
  • Ditonellapiaga – “Che fastidio!”: 20,6%
  • Arisa – “Magica favola”: 18,9%
  • Fedez & Marco Masini – “Male necessario”: 16,5%

Un podio compatto, con percentuali ravvicinate e nessuna fuga netta. Segno di un Festival equilibrato, dove pubblico e giurie si sono divisi fino all’ultimo voto.

 

Una vittoria al fotofinish

 

La differenza tra il primo e il secondo posto è di appena 0,3 punti percentuali.
Numeri che raccontano una sfida vera, senza vincitori annunciati.

Sal Da Vinci conquista così il Festival con un brano intenso e sentimentale, capace di parlare a generazioni diverse. Sayf, dal canto suo, si ferma a un passo dal trionfo, ma esce dalla competizione con una consacrazione importante.

 

Festival combattuto, pubblico decisivo

 

Le percentuali confermano una finale aperta fino all’ultimo istante. Anche il terzo posto di Ditonellapiaga, sopra il 20%, dimostra quanto la gara sia stata serrata.

Un’edizione che si chiude senza polemiche e con una classifica compatta, dove ogni posizione è stata frutto di un equilibrio delicato tra televoto, sala stampa e giurie.

E adesso, come sempre, la vera sfida comincia fuori dall’Ariston: quella delle radio, delle classifiche e del tempo. Perché il Festival si vince in una notte. Le canzoni, invece, devono durare.









Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...