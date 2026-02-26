Trapani sul palco di Sanremo: Alessia Miceli nel corpo di ballo

26/02/2026 10:45:00

C’è anche Trapani sotto i riflettori del Festival di Sanremo. Sul palco più seguito d’Italia, tra coreografie e telecamere puntate in diretta nazionale, c’è una giovane danzatrice trapanese: Alessia Miceli, classe 2001.



La ballerina sta partecipando al corpo di ballo del Festival, esibendosi insieme a LDA e Aka 7even, portando sul palco dell’Ariston talento, tecnica e ore di studio lontano da casa. Un traguardo importante per una professionista che, partita da Trapani, oggi calca una delle scene più prestigiose del panorama musicale italiano.



Ma il percorso di Alessia non si ferma qui. La danzatrice ha già partecipato come corpo di ballo alla finale di X Factor a Napoli, esibendosi insieme all’artista internazionale Jason Derulo. Un’esperienza che le ha permesso di confrontarsi con produzioni di alto livello e coreografie di respiro internazionale.



Dietro quei pochi minuti di esibizione in tv ci sono anni di formazione, sacrifici e trasferte. E c’è anche una città che, ancora una volta, vede un suo talento affermarsi fuori dai confini locali.



La presenza di Alessia Miceli a Sanremo non è solo una soddisfazione personale, ma un segnale per tanti giovani che studiano danza in provincia: partire è possibile, arrivare anche. E quando le luci si accendono, Trapani è lì, sotto quei riflettori.



